“Ja kaut ko plānots būvēt, vispirms der aplaist acis uz riņķi pa pašu pagalmu, vai nevar atrast ko iecerei noderīgu,” mudina “Dzeneišu” māju saimniece Gunta Grīna no Kristinkām. Tieši tā šo māju dārzs ticis pie skaista un oriģināla žoga.

“Dzeneišu” māja atrodas gleznainā vietā, kalna galā, apkārt ir lieli, veci koki, pļavas, tādēļ arī sētu saimnieki vēlējās tādu, kas vizuāli iekļaujas lauku vidē un izskatās tā, it kā būtu tur stāvējusi jau izsenis.

Turklāt šajās mājās cieņā ir permakultūras metodes, kurā viens no ieteikumiem ir pēc iespējas izmantot vietējos resursus. Ierosmi veidot šādu sētu deva pieejamais izejmateriāls – pēc nomaiņas palikušie vecie elektrības stabi.

Konstrukcija ir līdzīga kā izsenis laukos darinātajām sklandu sētām. Ainavā būve izskatās lieliski arī tādēļ, ka sēta nav taisna, bet viegli izliekta un mīļi piekļaujas lauku ceļa līkumam.

Sētas posmiem izmantoti dēļi, taču to vietā var likt arī citu materiālu. Piemēram, kārtis no dārzmalā augošā lazdu krūma vai jaunos alkšņus no iztrītajām grāvmalām. Ilgāk kalpos nomizoti apaļkoki.

Taču jarēķinās, ka kādu laiku tie būs pliki un balti, lecot ārā no lauku ainavas. Taču to var pieciest, jo koks arī bez jebkādas apstrādes drīz iegūs skaisto sidraboti pelēko toni.

Ja nomizošana netīk vai par grūtu, mizu der vismaz vietām ievainot, lai koks nesāktu trupēt.

Sētas balsti, kas tapuši no elektrības stabiem, kalpos ilgi, jo tie jau savulaik ir pamatīgi impregnēti. Turklāt šādā izpildījumā tiem nav lielas slodzes un no lietus pasargās slīpie jumtiņi. Arī posmu sklandas ir viegli nomainīt.

Labi izskatās arī nezēmerēti dēļi ar savām viļņotajām malām. Materiālu sētai var izmeklēt pat no nezāģētu šāļu malkas kravas.

Saimniece priecājas, ka izcili skaisti sēta izskatās ziemā, kad uz slīpajiem stabu galu jumtiņiem sakrājas sniega tornīši.

Šādu sētu ir arī viegli kopt un appļaut, jo zem apakšējā dēlīša paliek pietiekami plata sprauga, lai pastumtu pļaujmašīnu vai nelauztu trimmera auklu, kā tas ir pret metāla pinuma žogiem.

Šāda sēta arī mazliet pasargā no vēja brāzmām, kas bieži ir problēma laukos. Lai šo efektu pastiprinātu, netālu no sētas iestādīta skujeņu rinda.

