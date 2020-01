Foto: Alexandr Belous/Shutterstock

Auns

Šodien tu būsi aktīvs, ambiciozs un būsi gatavs iekarot karjeras kāpnes. Un daudziem Auniem tieši tas arī šodien izdosies!

Vērsis

Tev šodien sāksies jauns dzīves etaps. Šis ir labs laiks dažādām aktivitātēm un tam, lai realizētu savus plānus.

Dvīņi

Neskatoties uz to, ka tev patīk steigties un vienmēr trūkst pacietības, tev šodien nāksies apgūt to. Nekas no tā, ko tu sasteigsi, nenoritēs labi.

Vēzis

Vēžiem šī diena būs saspringta – vajadzēs atrisināt daudzas lietas, kas iekrājušās jau kādu laiku, bet atlikt vairs tās nevarēs. Tomēr labā ziņa ir tā, ka tev izdosies ar visu tikt galā lieliski.

Lauva

Lauvas komfortabli jutīsies tādās vietās, kur būs daudz cilvēku. Iespējamas jaunas iepazīšanās, kad vēlāk noderēs.

Jaunava

Tavā priekšā atklāsies jauni horizonti karjerā, biznesā, mākslā. Daži sasniegs neiedomājamas virsotnes.

Svari

Šis ir labvēlīgs laiks ārstēšanai, rituāliem, medicīnai. Darba jautājumos pirmā dienas puse var būt ļoti saspringta, taču centies neiekļūt konfliktos.

Skorpions

Šī ir diena, kad naudai būs tavā dzīvē liela nozīme. Nav izslēgts, ka tu iztērēsi daudz naudas, iespējams, iegādāsies kaut ko lielu un dārgu, un darīsi to tikai sava prieka pēc.

Strēlnieks

Planētas tev šodien dos enerģiju, kuru varēsi pārslēgt uz materiālo pusi. Tev palīdzēs pašpārliecinātība, kas tev palīdzēs daudz ko sasniegt.

Mežāzis

Šī diena var tev atnest ienākumus. It īpaši tiem, kuru darbs saistīts ar cilvēkiem: konsultēšanu, tirdzniecību un radošajām sfērām. Turklāt tiem, kas vairāk strādā komandā, nevis viens pats.

Ūdensvīrs

Intuitīvie Ūdensvīri šodien var ļoti precīzi noteikt notikumu gaitu. Informācija, ko tu sagaidīsi no citiem cilvēkiem, var izrādīties nepatiesa. Tāpēc vairāk klausi savai intuīcijai, nevis tam, ko dzirdi.

Zivis

Zivīm šī diena būs veiksmīga un arī enerģijas tev netrūks. Tu būsi stingri izlēmis uzvarēt un to arī izdarīsi.