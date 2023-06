“Šī ir lielākā vides katastrofa kopš Černobiļas.” Pēc Kahovkas HES iznīcināšanas pazuduši 35 cilvēki, tostarp bērni

Pēc Kahovkas HES iznīcināšanas Ukrainas dienvidos pazuduši 35 cilvēki, tai skaitā septiņi bērni, paziņojušas Ukrainas amatpersonas.

Krievijas karaspēka kontrolētais Kahovkas HES tika uzspridzināts 6.jūnijā, appludinot daļu Hersonas un Mikolajivas apgabalu. Kijiva apgalvo, ka HES uzspridzināja Krievija, lai kavētu Ukrainas pretuzbrukumu.

Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko pavēstīja, ka pēc Kahovkas HES iznīcināšanas applūda kopumā 77 pilsētas un ciemati, un Hersonā apgabalā pazuduši 35 cilvēki.

Plūdu rezultātā Hersonas apgabalā pieci cilvēki gāja bojā, un viens cilvēks zaudēja dzīvību Mikolajivas apgabalā, paziņoja ministrs.

Abos reģionos no savām mājām kopumā tika evakuēti 3700 cilvēki.

Hersonas pilsētā, kas ir lielākais apdzīvotais centrs HES tuvumā, ūdens līmenis sācis kristies, un vietējie iedzīvotāji sākuši atgriezties savās mājās, lai novērtētu postījumus, no notikuma vietas ziņoja AFP žurnālists.

Tikmēr glābēji ar laivām turpina evakuēt cilvēkus no visvairāk cietušajiem pilsētas rajoniem.

Hersonas meteoroloģijas aģentūras darbiniece Lora Musjana sacīja, ka ūdens līmenis ir samazinājies par 1,7 metriem salīdzinājumā ar maksimālajiem mērījumiem, kas tika reģistrēti šīs nedēļas sākumā.

Ukrainas ģenerālprokurors Andrijs Kostins un Starptautiskās krimināltiesas pārstāvji apmeklēja Hersonas apgabalu, paziņoja Kostina birojs.

“Šī ir lielākā vides katastrofa kopš Černobiļas, tāpēc mēs izmeklējam ne tikai kara noziegumu, bet arī ekocīdu,” paziņoja Ukrainas ģenerālprokurors. “Situācija ir ļoti sarežģīta,” viņš piebilda.

Viņš norādīja, ka ir applūduši vairāki bīstami objekti, tai skaitā vismaz trīs kapsētas, naftas uzglabāšanas termināļi un atkritumu izgāztuves.

Dņepras un Melnās jūras ūdeņos kopumā ir izlijušas 450 tonnas turbīnu eļļas, pavēstīja Kostins.

Kahovkas HES iznīcināšanu izmeklē vairāk nekā 170 prokurori. Izmeklēšanā palīdz arī Starptautiskās krimināltiesas darbinieki, atklāja Ukrainas ģenerālprokurors.

Tiek ziņots, ka Kahovkas HES iznīcināšanas rezultātā Melnajā jūrā sācies atsāļošanās process, un ūdens sāļums Odesas piekrastē ir gandrīz trīs reizes zemāks par normu, svētdien paziņojusi Ukrainas Valsts vides inspekcija.

Sestdien inspektori trīs vietās Odesā paņēma jūras ūdens paraugus, lai veiktu pārbaudes. Rezultāti liecina, ka ūdens sāļums ir 2,7 reizes zemāks par normālo līmeni.

Kā jau ziņots, Krievijas karaspēks 6.jūnijā uzspridzināja Kahovkas HES, appludinot daļu Hersonas un Mikolajivas apgabalu.

Ukrainas vides aizsardzības un dabas resursu ministrs Ruslans Strilecs paziņoja, ka Kahovkas HES sprādziena nodarītais kaitējums videi jau tiek lēsts uz vairāk nekā 55 miljardiem hrivnu.

