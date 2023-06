Krievija pārvieto savas kaujas vienības no Hersonas virziena un no plūdiem glābj tikai iedzīvotājus ar Krievijas pasēm

Krievija pārvieto savas kaujas spējīgākās vienības no Hersonas virziena, paziņojusi Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara.

Galvenokārt tiekot pārvietotas jūras kājnieku, gaisa desanta un 49.armijas vienības.

Krievija, ņemot vērā savus zaudējumus un ierobežotās rezerves un saprotot, ka nespēs ierobežot Ukrainas ofensīvu dažādos virzienos, nolēma “sašaurināt” iespējamo Ukrainas bruņoto spēku aktīvo darbību ģeogrāfiju, sacīja Maļara.

Viņa skaidroja, ka Kahovkas HES acīmredzot tika uzspridzināts “ar mērķi novērst Ukrainas Aizsardzības spēku ofensīvu Hersonas apgabalā un atbrīvot nepieciešamās rezerves, lai varētu tās pārvietot uz Zaporižjas un Bahmutas apgabaliem.

Maļara piebilda, ka, sagraujot Kahovkas HES, Krievijas vadība cenšas panākt, lai daļa Ukrainas armijas būtu aizņemta ar katastrofas seku likvidēšanu un nespētu atbrīvot okupētās teritorijas Dņepras upes austrumu krastā Hersonas apgabalā.



Pēc Kahovkas HES iznīcināšanas krievi glābj tikai civiliedzīvotājus ar Krievijas pasēm

Krievijas karaspēks pēc Kahovkas HES iznīcināšanas no applūdušajām teritorijām evakuē tikai civiliedzīvotājus ar Krievijas pasēm, paziņojusi Ukrainas Bruņoto spēku operatīvās pavēlniecības “Dienvidi” preses pārstāve Natālija Humeņuka.

“Viņi turpina savu neticamo psiholoģisko, tai skaitā morālo spiedienu uz cilvēkiem, provocējot viņus iegūt Krievijas pases, spekulējot, ka glābšanās iespējama tikai tiem, kam ir Krievijas pase. Viņi pat atvēra pasu izsniegšanas punktus kontrolpunktos, kurus izvietoja gar katastrofas zonas līniju, un glābšanas darbi tiek organizēti tikai tad, ja, ierodoties šajā punktā, saņem Krievijas pasi,” sacīja Humeņuka.

Krievi arī meklē cilvēkus, kas ir lojāli Ukrainai, un cenšas pārbaudīt visu viņu ierīču saturu, lai noskaidrotu, vai viņi nav lūguši palīdzību Ukrainas pusei, piebilda Humeņuka.

Jau vēstīts, ka Krievijas karaspēks 6.jūnijā uzspridzināja Kahovkas hidroelektrostacijas aizsprostu, appludinot daļu Hersonas un Mikolajivas apgabalu.

This is how the ruins of the #Kakhovka hydroelectric power station look now

The territory of the fertile #Kherson region can turn into a desert. pic.twitter.com/9wQ8aArmMq

— NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2023