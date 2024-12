Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

“Šī ir prieka kārtošanas nedēļa!” Astrologs brīdina, ka trešdien var uznākt melnās domiņas, taču šīs nedēļas beigās uzausīs svētku sajūta Ieteikt







“MAZĀS ASTROZIŅAS. 02.12. – 08.12. 2024. Mēnestiņš šonedēļ aug šonedēļ. Pirmdiena tāda emocionāli saulaināka, otrdien un trešdien bik melnās domiņas var nākt – par sevi, par pasauli. Sevišķi trešdien būs melnumiņš, bet bēda maza – var šīs dienas vienkārši strādāt mellu muti – gan fiziski, gan emocionāli. Šajās dienās var darba kalnus gāzt,” tā šonedēļ savā soctīkla “Facebook” profilā raksta zināmais astrologs Andis Geste, ieskicējot, ko zvaigznes sola mums šonedēļ, ar ko jārēķinās?!

Reklāma Reklāma

Geste raksta: “Merkurs visu nedēļu retrogrāds. Principā varat uz viņu novelt visas savas nedienas. Joks jokam, taču ir jēga šo Merkura retrogrādu izmantot un pārskatīt savu ikdienu, veselīgumu un, galvenais, atbildēt sev uz jautājumu – kur pazudis prieks? Tagad ir priecīgā Strēlnieka laiks, kad ir jāsakārto savs dzīves prieks. Neputrot prieku ar gandarījumu! Atšķirībā no gandarījuma prieks nav jāpelna! Prieku atrod, sakrāj, pavairo (festivālos, karnevālos un visa veida pasākumos) un nosargā no prieka zagļiem (no viss slikti punkts lv).”

“Šī ir prieka kārtošanas nedēļa. Prieku mēs šad tad arī pazaudējam savā biogrāfijā. No sērijas – līdz kāzām bija viens priecīgs meitēns… Tad šim meitēnam vajag domās aizlidot uz mirkli pirms kāzām un savu prieku savākt atpakaļ. Tas ir tieši tik vienkārši, ja un kad zaudējumi ir izsēroti. Ja kaut kas, akurāt, ir sērojams, mums ir šonedēļas trešdiena. Raudi kaut visu dienu. Sērošana arī ir darbs. Nedēļas beigās gaisā parausies brīvā, alternatīvā mīla un vēlme ar visiem draudzēties. Sākas hipiju laiks. Tad arī uzausīs svētku sajūta, kuru pavada prieks, pie kura, savukārt, ir jēga pastrādāt nedēļas sākumā. Tāda, lūk, nedēļa! Lai priecīgi!” iedvesmo astrologs Geste.