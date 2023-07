Samanta Ramsdela, sieviete ar pasaulē lielāko muti, ignorē socvietnē TikTok pausto naidu un turpina pelnīt nopietnu naudu – vairāk nekā 13 500 USD par katru TikTok ierakstu. Sieviete no Konektikutas ASV ir iekļuvusi pat Ginesa rekordu grāmatā kā pasaulē lielākās mutes īpašniece.

Samanta Ramsdela atzīst, ka viņa pastāvīgi tiek apvainota. “Ikdienā cilvēki man saka, ka esmu neglīta un pretīga, kā arī jautā: “Vai tas ir kāds filtrs?”. Sieviete arī atzīst, ka garīgajai veselībai tas noteikti nekas labs nav. “Es cenšos troļļus ignorēt vai bloķēt, taču to reizēm ir grūti izdarīt.”

“Katru dienu mani sauca par “lielo muti” vai “varžu meiteni” un teica, ka izskatos pēc pitbula,” tā Samanta atceras skolas laikus.

2020. gadā satura veidotāja sāka publicēt videoklipus. “Esmu iemācījusies mīlēt savas atšķirības, kas padara mani unikālu, un izmantot to savā labā,” viņa teica. Tagad viņai platformā ir 3,6 miljoni sekotāju, un viņas profilā ir rakstīts: “Nē, tas nav filtrs – tā ir tikai mana seja.”

Samantha Ramsdell holds the world record for the largest female mouth gape. pic.twitter.com/Zwz6vZcL49

— Amazing facts! (@Factsofw0rld) March 31, 2023