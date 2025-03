Sigita Struberga: “Neskatoties uz Trampa visām lielajām simpātijām pret Putinu, daudz lielākas viņam ir simpātijas pašam pret sevi” Ieteikt







“No vienas puses mēs redzam, ka tiešām Putins tā veiksmīgi spēlē, bet Tramps jau pats bija iedevis visas kārtis Putinam, lai viņs varētu tā veiksmīgi spēlēt, un, starp citu, izmantojot paša Trampa apzīmējumus,” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Globuss” iesāka teikt Latvijas Transatlantiskās organizācijas vadītāja Sigita Struberga, komentējot ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas prezidenta Vladimira Putina savstarpējo komunikāciju jautājumā par kara izbeigšanu Ukrainā.

Reklāma Reklāma

“No otras puses, es domāju, ka galu galā tas nebūs tik ļoti vienkārši, jo tai spēlei ir arī noteiktas robežas, un to Putins diezgan labi apzinās. Ņemot vērā Trampa neparedzamību, tad kāda var būt Trampa reakcija, ja viss izgāzīsies un būs pavisam slikti? Nu, te var būt dažādi scenāriji. Un es domāju, ka Putins un Kremļa administrācija kopumā to ļoti labi apzinās,” sacīja Struberga.

Turklāt Latvijas Transatlantiskās organizācijas vadītāja uzskata, ka sankcijām pret Krieviju ir ietekme, neskatoties uz to, ko Krievija runā. Turklāt sankcijas neesot vienīgais, ko ASV varētu darīt attiecībā pret Krieviju, ja miera sarunas neritēs tā, kā to varbūt būs iedomājies Tramps.

“Ir jāņem vērā, ka neskatoties uz Trampa visām lielajām simpātijām pret Putinu, daudz lielākas viņam ir simpātijas pašam pret sevi. Un daudz vairāk viņam šajā situācijā gribas parādīt, ka viņš spēj šo karu izbeigt atšķirībā no Baidena. Mēs esam redzējuši tik daudz uzsvarus uz to, ka viņš spēs to izdarīt atšķirībā no Baidena. Tas demonstrē to, cik tas svarīgi ir pašam Trampam,” norādīja Struberga TV24 raidījumā “Globuss”, komentējot Trampa un Putina savstarpējo komunikāciju jautājumā par Ukrainu.

Jau ziņots, ka Krievijas un ASV amatpersonas pirmdien, 24.martā, tiekas Saūda Arābijā, lai spriestu par kara izbeigšanu pret Ukrainu, ceturtdien paziņojis Krievijas diktatora Vladimira Putina ārlietu padomnieks Jurijs Ušakovs, vēstīja LETA šā gada 20.martā. “Šīs konsultācijas notiks pirmdien, 24.martā, Rijādā,” paziņoja Ušakovs.

No Krievijas puses tajās piedalīsies Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētājs Grigorijs Karasins un Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) vadītāja padomnieks Sergejs Beseda atklāja Ušakovs.

Savukārt ASV un Ukrainas amatpersonas pirmdien, 24.martā, tiekas Saūda Arābijā, lai apspriestu ierosināto daļējo uguns pārtraukšanu, kas attiektos uz enerģētikas objektiem, ceturtdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Saskaņā ar Baltā nama ziņoto ASV prezidents Donalds Tramps un Krievijas diktators Vladimirs Putins otrdien, 18.martā, telefonsarunā vienojušies par 30 dienu ilgu daļēju uguns pārtraukšanu Maskavas uzsāktajā karā pret Ukrainu, kas attieksies uz enerģētikas un infrastruktūras objektiem.

Zelenskis paziņoja, ka viņu tehniskās komandas dosies uz Saūda Arābiju, kur, kā iepriekš ceturtdien, 20.martā, paziņoja Maskava, pirmdien plānota arī Krievijas un ASV amatpersonu tikšanās, lai spriestu par kara izbeigšanu pret Ukrainu.

No Krievijas puses sarunās ar ASV pārstāvjiem piedalīsies Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētājs Grigorijs Karasins un Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) vadītāja padomnieks Sergejs Beseda.

Reklāma Reklāma

Plašāk skatieties pievienotajā video!

Pilnu TV24 raidījumu “Globuss” variet skatīties video šeit: