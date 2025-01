Siliņa: Esam plānojuši, ka var būt kādas tarifu izmaiņas, bet… Ieteikt







“Nenotiks tāda situācija, ka, piemēram, atklāsies valsts budžetā vai man dieniņ’ naudas nav, ātri jāiekasē no iedzīvotājiem kādā papildus nodokļi veidā, vai tarifu veidā?” TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” jautā žurnāliste Anita Daukšte.

“Mēs esam arī šo plānojuši, ka var būt kādas tarifu izmaiņas, bet svarīgi ir nodrošināt šo enerģētisko drošību Latvijā. Mēs jebkurā gadījumā nevaram palikt šajā Krievijas tīklā. Mēs esam gatavi arī dažādām cenu svārstībām, tāpēc ļoti svarīgi, lai mums būtu šīs papildus jaudas – vēja enerģija, saules enerģija,” atbild Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).

Viņa turpina sakot, ka “skaidrs ir viens – mēs redzam, kas šobrīd notiek Slovākijā tajās valstīs, kur viņi ir atkarīgi no šīs Krievijas enerģijas. Mēs negribam turpināt būt atkarīgi, mēs gribam paši noteikt savu enerģijas drošību. Arī budžetā mēs esam rēķinājuši kādas rezerves, ja gadījumā kādas svārstības būtu nepieciešamas saistībā ar šo sistēmu,” Ministru prezidente norāda.

Bet iedzīvotāji vajadzētu būt gataviem tam, ka tarifi pieaugs būtiski?

“Šobrīd tādas indikācijas nav, ka tarifs varētu pieaugt būtiski, jo ir nodrošinātas baterijas, kas uzkrās šo enerģiju. Līdz ar to arī jaudu varēs nodrošināt, un šīs bateriju iepirkuma cenas nodrošina arī līdzsvaru šajā enerģijas cenā. Mēs tagad uzkrāsim to enerģiju un pārdosim par to cenu, kāda ir šobrīd. Man grūti izstāstīt, to noteikti speciālisti var izstāstīt labāk, bet mēs esam domājuši par šo. Ja kādas svārstības būs, mēs noteikti tās monitorēsim,” sola Siliņa.

