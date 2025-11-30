Sinoptiķi publicējuši jaunākās prognozes! Nākamnedēļ laikapstākļi Latvijā būtiski mainīsies 0
Nākamnedēļ Latvijā laiks kļūs siltāks un gaisa temperatūra piekrastē var sasniegt pat plus 8 grādus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Sinoptiķi atgādina, ka meteoroloģiskā ziema Latvijā iestājās pagājušajā svētdienā, 23. novembrī, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra piecas dienas pēc kārtas bija zemāka par 0 grādiem. Vien dažās novērojumu stacijās turpinājās meteoroloģiskais rudens.
Ja šīs nedēļas izskaņā lielākajā daļā Latvijas saglabājās vēss laiks, nākamnedēļ kļūs siltāks.
Pirmdien debesis būs mākoņainas, bet dienā Kurzemē tās skaidrosies. Lietus gaidāms vien vietām.
Naktī gaiss atdzisīs līdz mīnus 1, plus 2 grādiem, dienā gaisa temperatūra sasniegs plus 1, plus 3 grādus, bet piekrastē – pat līdz plus 8 grādiem.
Nākamajā nedēļā laiks būs sausāks, vien vietām gaidāmi nelieli nokrišņi, un gaisa temperatūra būs pārsvarā virs 0 grādiem.
Naktīs tikai atsevišķās vietās termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz mīnus 1 grāda atzīmei.