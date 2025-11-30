Latvijā plaukst un zeļ “Zinzino” mārketings. Vai tiešām tie ir brīnumprodukti, kas spēj “ārstēt” teju visas kaites? 0

LA.LV
10:19, 30. novembris 2025
Veselam Uzturs

Daudzās valstīs, tostarp arī Latvijā, plaukst un zeļ “Zinzino” tīkla mārketings. Produkti maksā salīdzinoši daudz, taču cilvēki tos ir gatavi iegādāties, jo tiek solīti veselībai īpaši vērtīgi ieguvumi. Bet nereti arī izceļas jautājums, vai tiešām “Zinzino” produkti ir galvastiesu pārāki par citiem analogiem, vai ir vērts maksāt dārgāk?

Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes, kas decembrī saņems īpaši “brangas” prēmijas
Lietotas automašīnas, kuras nevajadzētu iegādāties: eksperts norāda uz trim neuzticamiem modeļiem
NMPD darbiniece, mamma, draugs un cilvēks ar milzīgu sirdi… Daugavā iebraukušās sievietes ģimenei nepieciešams atbalsts
Lasīt citas ziņas

Sociālajos medijos diskusiju un gan atbalstītāju, gan pretinieku “Zinzino” produktiem ir tiešām daudz. Latvijā neizdodas atrast kādus plašākus pētījumus par šo produktu, taču dzirdēts, ka tos gatavi reklamēt pat daži ģimenes ārsti.

Interesantu rakstu gan izdevās atrast Zviedrijas medijā, kur kāds žurnālists analizējis plašāk to, kā šiem produktiem un to autoriem veicas Zviedrijā, kas ir šī uzņēmuma izcelsmes valsts. Tur vērtējumi galīgi nav viennozīmīgi, uzņēmumam bijušas nesaskaņas arī ar kontroles iestādēm.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Virs debesīm Jelgavā šovakar manīts spožs un ilgs meteors
Lietotas automašīnas, kuras nevajadzētu iegādāties: eksperts norāda uz trim neuzticamiem modeļiem
“Man pat nevajag teikt, ko pasūtīšu!” Cilvēki nosauc vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc ar prieku dodas uz “Lido” Dzirnavu ielā

Interesanti, ka šis uzņēmums kotējas “First North” biržā un šogad akcijas cena tam ir pieaugusi par 200%, kas liecina, ka kompānija strauji aug. Pēc ekspertu aplēsēm galvenokārt tas notiek Eiropā. Tātad biznesa principi ir pareizi, taču zviedru žurnālists norāda, ka uzņēmuma mārketings balstās uz vairākām nepatiesām veselīguma norādēm, ko apstiprinājušas vairākas Zviedrijas iestādes. Šobrīd uzņēmumam draud tiesvedības un lieli naudas sodi.

Uzņēmuma izpilddirektors Dags Bergheims Pettersens komentējis, ka strādā pie problēmu novēršanas.

Uzņēmums ir dibināts Zviedrijā – 2005.gadā, tas piedāvā uztura bagātinātājus, ķermeņa kopšanas līdzekļus un kafijas automātus, izmantojot izplatītāju tīklu vairāk nekā 100 valstīs. Uzņēmums jau sākotnēji darbojies pēc piramīdas shēmas, par ko tam izvirzīti dažādi pārmetumi. Tāpat tiek apšaubīts šo produktu ieguvumi veselībai. Eksperti Zviedrijā norādījuši, ka trūkst zinātnisku pierādījumu, ka šie produkti patiešām darbojas.

Jāpiebilst, ka tīkla jeb piramīdas pārdošana pati par sevi nav nekas slikts vai unikāls – tas nozīmē, ka tiek realizēts daudzlīmeņu mārketings, kad produkti tiek pārdoti, izmantojot mazumtirgotāju tīklu. Pārdevēji nopelna gan no sava, gan no pieņemto “apakšpārdevēju” rezultātiem.

Zviedrijā apšauba produktu etiķetes

Šogad Zviedrijas Vides pārvalda iebildusi pret vairākiem produktu aprakstiem, nodēvējot tos par neatbilstošiem produktiem. Piemēram, ir noteikts, ka uz uztura bagātinātāja “ZinoBiotic+” jāsvītro norāde, ka šis produkts ir bez ĢMO, tāpat jānoņem vārds “dabisks” no visiem iepakojumiem. Iebildumi ir arī pret vārda “uzturvērtība” izmantošanu, jo tajā norādītas tikai atsevišķas sastāvdaļas.

Eksperti norādīja, ka runa gan neesot par trūkumiem, kas negatīvi varot ietekmēt klientu veselību, taču informācijai, kas tiek norādīta uz uztura bagātinātājiem, jābūt ļoti precīzai, taču šī produkta gadījumā tā neesot.

Šī ne tuvu nav pirmā vai vienīgā reize, kad Zviedrijas iestādēm bijuši iebildumi pret uzņēmuma darbību. Pērn uzņēmums samaksājis 150 tūkstošu kronu sodu par neprecīzas informācijas norādīšanu uz produktu etiķetēm. Arī šobrīd Zviedrijas tiesā norit vairākas tiesvedības no patērētāju tiesību aizsargiem pret šo uzņēmumu. Tiek norādīts, ka uz produktiem ir maldinoši medicīniskie apgalvojumi.

Zviedrijas Patērētāju aģentūra ziņojumā norāda, ka “Zinzino” savās kampaņās nepamatoti norāda, ka šie produkti ārstē depresiju, neauglību, pēcdzemdību depresiju, psoriāzi, astmu, alerģijas, migrēnu un pat vēzi un Alcheimera slimību.

“Mārketings nedrīkst biedēt cilvēkus, patērētājiem nevajadzētu uztraukties un baidīties, ka, neiegādājoties kādus konkrētus produktus, viņu veselība neuzlabosies,” norādījis Kristofers Jonannesons, kas pārstāv patērētāju aizsardzības centru.

Viņš arī piebilst, ka līdz šim Zviedrijas patērētāju aģentūra guvusi nozīmīgus panākumus lietās par uztura bagātinātājiem un veselīguma norādēm uz tiem.

Vai Zinzino ir labāki par citiem?

Meklējot atbildi uz šo jautājumu pārliecinošs šķiet pārskats vēl kādā ārvalstu portālā.

Minētajā rakstā uzsvērts, ka sastāvā un efektivitātē “Zinzino” produkti praktiski neatšķiras no citiem “premium” uztura bagātinātājiem, kas pieejami mazumtirdzniecībā — tas ir, nav pierādāmas “ekskluzīvas formulas”. Cena ir būtiski augstāka nekā citiem līdzīgiem produktiem, taču daudzi cilvēki apšaubot, vai tā ir atbilstoša.

Tāpat rakstā tiek norādīts, ka

trūkst neatkarīgu pētījumu par šiem produktiem – paša uzņēmuma veikti testi un klientu atsauksmes tiek izmantoti kā pierādījumi, taču tie nenodrošina objektīvu salīdzinājumu ar citiem produktiem.

Ko domā latvieši?

Latvijā ir ļoti pārliecināti šī uzņēmuma fani (lielākoties paši izplatītāji) un arī daudzi cilvēki, kas asi kritizē uzņēmumu. Piemēram atradām kādu diskusiju soctīklos, kurā tiek piedāvāts sniegt vairāk informācijas par šo uzņēmumu un tā produktiem, taču komentētāju viedokļi mēdz būt pat asi, bet, protams, ir arī savi atbalstītāji. Turpinājumā daži komentāri.

Jebkurā gadījumā ir jāņem vērā, ka uztura bagātinātāji neaizstāj pilnvērtīgu uzturu un vēlams par to lietošanu konsultēties ar savu ārstu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
“Tas tāpat, ja pielej mašīnai pilnu bāku un vēl ielej salonā, jo gribas aizbraukt tālāk,” ļaudis spriež par vitamīnu nepieciešamību
Veselam
Kurš sīpols patiesībā ir visveselīgākais: baltais, dzeltenais vai violetais?
Veselam
C vitamīns pret saaukstēšanos: vai tas tiešām palīdz?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.