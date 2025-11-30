Latvijā plaukst un zeļ “Zinzino” mārketings. Vai tiešām tie ir brīnumprodukti, kas spēj “ārstēt” teju visas kaites? 0
Daudzās valstīs, tostarp arī Latvijā, plaukst un zeļ “Zinzino” tīkla mārketings. Produkti maksā salīdzinoši daudz, taču cilvēki tos ir gatavi iegādāties, jo tiek solīti veselībai īpaši vērtīgi ieguvumi. Bet nereti arī izceļas jautājums, vai tiešām “Zinzino” produkti ir galvastiesu pārāki par citiem analogiem, vai ir vērts maksāt dārgāk?
Sociālajos medijos diskusiju un gan atbalstītāju, gan pretinieku “Zinzino” produktiem ir tiešām daudz. Latvijā neizdodas atrast kādus plašākus pētījumus par šo produktu, taču dzirdēts, ka tos gatavi reklamēt pat daži ģimenes ārsti.
Interesantu rakstu gan izdevās atrast Zviedrijas medijā, kur kāds žurnālists analizējis plašāk to, kā šiem produktiem un to autoriem veicas Zviedrijā, kas ir šī uzņēmuma izcelsmes valsts. Tur vērtējumi galīgi nav viennozīmīgi, uzņēmumam bijušas nesaskaņas arī ar kontroles iestādēm.
Interesanti, ka šis uzņēmums kotējas “First North” biržā un šogad akcijas cena tam ir pieaugusi par 200%, kas liecina, ka kompānija strauji aug. Pēc ekspertu aplēsēm galvenokārt tas notiek Eiropā. Tātad biznesa principi ir pareizi, taču zviedru žurnālists norāda, ka uzņēmuma mārketings balstās uz vairākām nepatiesām veselīguma norādēm, ko apstiprinājušas vairākas Zviedrijas iestādes. Šobrīd uzņēmumam draud tiesvedības un lieli naudas sodi.
Uzņēmuma izpilddirektors Dags Bergheims Pettersens komentējis, ka strādā pie problēmu novēršanas.
Uzņēmums ir dibināts Zviedrijā – 2005.gadā, tas piedāvā uztura bagātinātājus, ķermeņa kopšanas līdzekļus un kafijas automātus, izmantojot izplatītāju tīklu vairāk nekā 100 valstīs. Uzņēmums jau sākotnēji darbojies pēc piramīdas shēmas, par ko tam izvirzīti dažādi pārmetumi. Tāpat tiek apšaubīts šo produktu ieguvumi veselībai. Eksperti Zviedrijā norādījuši, ka trūkst zinātnisku pierādījumu, ka šie produkti patiešām darbojas.
Zviedrijā apšauba produktu etiķetes
Šogad Zviedrijas Vides pārvalda iebildusi pret vairākiem produktu aprakstiem, nodēvējot tos par neatbilstošiem produktiem. Piemēram, ir noteikts, ka uz uztura bagātinātāja “ZinoBiotic+” jāsvītro norāde, ka šis produkts ir bez ĢMO, tāpat jānoņem vārds “dabisks” no visiem iepakojumiem. Iebildumi ir arī pret vārda “uzturvērtība” izmantošanu, jo tajā norādītas tikai atsevišķas sastāvdaļas.
Eksperti norādīja, ka runa gan neesot par trūkumiem, kas negatīvi varot ietekmēt klientu veselību, taču informācijai, kas tiek norādīta uz uztura bagātinātājiem, jābūt ļoti precīzai, taču šī produkta gadījumā tā neesot.
Šī ne tuvu nav pirmā vai vienīgā reize, kad Zviedrijas iestādēm bijuši iebildumi pret uzņēmuma darbību. Pērn uzņēmums samaksājis 150 tūkstošu kronu sodu par neprecīzas informācijas norādīšanu uz produktu etiķetēm. Arī šobrīd Zviedrijas tiesā norit vairākas tiesvedības no patērētāju tiesību aizsargiem pret šo uzņēmumu. Tiek norādīts, ka uz produktiem ir maldinoši medicīniskie apgalvojumi.
Zviedrijas Patērētāju aģentūra ziņojumā norāda, ka “Zinzino” savās kampaņās nepamatoti norāda, ka šie produkti ārstē depresiju, neauglību, pēcdzemdību depresiju, psoriāzi, astmu, alerģijas, migrēnu un pat vēzi un Alcheimera slimību.
Viņš arī piebilst, ka līdz šim Zviedrijas patērētāju aģentūra guvusi nozīmīgus panākumus lietās par uztura bagātinātājiem un veselīguma norādēm uz tiem.
Vai Zinzino ir labāki par citiem?
Meklējot atbildi uz šo jautājumu pārliecinošs šķiet pārskats vēl kādā ārvalstu portālā.
Minētajā rakstā uzsvērts, ka sastāvā un efektivitātē “Zinzino” produkti praktiski neatšķiras no citiem “premium” uztura bagātinātājiem, kas pieejami mazumtirdzniecībā — tas ir, nav pierādāmas “ekskluzīvas formulas”. Cena ir būtiski augstāka nekā citiem līdzīgiem produktiem, taču daudzi cilvēki apšaubot, vai tā ir atbilstoša.
Ko domā latvieši?
Latvijā ir ļoti pārliecināti šī uzņēmuma fani (lielākoties paši izplatītāji) un arī daudzi cilvēki, kas asi kritizē uzņēmumu. Piemēram atradām kādu diskusiju soctīklos, kurā tiek piedāvāts sniegt vairāk informācijas par šo uzņēmumu un tā produktiem, taču komentētāju viedokļi mēdz būt pat asi, bet, protams, ir arī savi atbalstītāji. Turpinājumā daži komentāri.
Jebkurā gadījumā ir jāņem vērā, ka uztura bagātinātāji neaizstāj pilnvērtīgu uzturu un vēlams par to lietošanu konsultēties ar savu ārstu.