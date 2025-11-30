300 eiro pārtikai mēnesī! Latvijā tas esot pilnībā iespējami – vairākas ģimenes dalās savā pieredzē 0
Šonedēļ soctīklos manāmas vairākas diskusijas par tēriņiem pārtikai. Nevienam jau nav noslēpums, ka veikalu plauktos teju visam cenas tikai aug, tāpēc ikmēneša izdevumi par ēdienu arī likumsakarīgi palielinās. Taču ne vienmēr ir iespēja palielināt ģimenes ieņēmumus. Vairākas ģimenes apgalvo, ka iespējams iztikt ar 300 eiro mēnesī diviem cilvēkiem.
Šo summu turpmāk mēnesī pārtikai mēģināšot tērēt arī finanšu eksperte Alina Zela. Viņa soctīklā “Threads” raksta: “300 eiro pārtikas budžets – kā var paēst? Godīgi teikšu – nezinu, bet nospraudu sev šo mērķi. Jo man ir finanšu plāni un vēlmes, kuras beidzot vēlos realizēt. Par jaunu sākumu!”
Alina pat sev ir izveidojusi konkrētu plānu, kā iekļauties šajās robežās. Ieskatāmies!
1) Izveidot nedēļas ēdienreižu sarakstu. Mēs trijatā, es un divi bērni, kur ikdienā ieturam brokastis, pusdienas, vakariņas un uzkodas.
2) Saplānot pamata produktus. Kas nepieciešams, lai šīs maltītes vispār varētu pagatavot?
3) Noteikt daudzumus. Cik katru produktu patērējam nedēļā? To vēl iepazīšu.
4) Izveidot mēneša sarakstu, sadalot to pa nedēļām.
5) Atsevišķi saplānot produktus savam uzturam.
6) Noteikt iepirkšanās dienas. Viena liela iepirkšanās mēnesī, viena neliela, katrai nedēļai.
7) Sadalīt summas – 100 € lielajam mēneša pirkumam, 65 € katrai nedēļai.
8) Stingri ievērot sistēmu mēnesī.
9) Izanalizēt pieredzi un pielāgot nākamajam mēnesim.
Nesaistīti ar šo, “Threads” atrodama vēl kāda diskusija, kurā vairākkārt arī minēta šī pati summa – 300 eiro mēnesī. Komentārus pievienojuši simtiem cilvēki, bet diskusijas aizsācēja raksta: “Cik Jūs tērējat mēnesī ēšanai? Vienai personai man aiziet 500-600 EUR, tas ir 15-20 EUR/dienā. Man liekas, ļoti daudz.”
Turpinājumā daži no komentāriem, kas noder priekšstatam un pauž pieredzi.
“Mēs ģimenē – 2 pieaugušie, 2 bērni. Vienā dienā apēdam 10 olas, līdz pat 2 kg kartupeļu, 1 kg lielopu maltās gaļas, 2 paciņas biezpiena, kā arī augļus, dārzeņus, svaigos salātus, spinātus, rukolu, papriku utt. Katru dienu gatavojam ko citu, un ēst sabalansēti ir dārgi, un esam lieliskā formā. Mani patiesi pārsteidz cilvēki, kuri raksta, ka vesela ģimene ar 3–4 cilvēkiem mēnesī iztiek ar 300 eiro un apgalvo, ka ēd sabalansētu uzturu. Negribu nevienu nosodīt, bet līdz sabalansētam uzturam tas ir tālu.”
“Tik interesanti palasīt komentārus un iedvesmoties. Vai tie, kas strādā ārpus mājas, brauc degvielas uzpildes stacijās, nepērk pa dienu kafiju, ūdeni, košļājamās gumijas, kādu našķi pēc pusdienām? Visādus niekus, kas jau būs teju 10 eiro. Kur nu vēl samaksāt par pusdienām un vēl vakariņās kaut ko nopirkt. Tak arī kāds auglis, ogas, rieksti jānopērk… Un bērns kādu našķīti grib. Tiešām malači, kas prot ar mazāk nekā 20 eiro dienā pārtikai UZ ĢIMENI tērēt! Paldies par diskusiju, ir ko padomāt.”
“Man jāprasa, kur jūs iepērkaties, vai ko ēdat, ka tāds kosmoss? Mums uz 3 cilvēkiem ap 650 EUR mēnesī. Pērkam daudz dārzeņus, augļus, gaļu, zivis. Daudz ko uz atlaidēm.”
“Izlasīju atbildes un nomierinājos. Es vairs nepārmetīšu sev, ka tik daudz tērēju ēdienam. Ir 5–10 eiro dienā.”
“Maksimums 300 eiro mēnesī uz diviem, tas ietver pilnvērtīgu uzturu, praktiski katru dienu gatavojot citu ēdienu, nevis “zupa uz 3 dienām”, dēlam augļi, veselīgas uzkodas, dienā kāds 1–2 našķi, un man pāris aliņi vakaram. Bet nu esmu super taupīgs cilvēks, varbūt tāpēc tie maksimums 300 eiro mēnesī saiet.”
“Man arī sanāk apm. 300 eiro vienai personai. Lasot citus komentārus pie citiem postiem, daudziem tāda summa ir diviem. Mani šis ļoti interesē – kā ieekonomē un ko ēd.”
“Kad dzīvoju pilsētā, bija ~700, jo man garšo lietas, kas veikalos ir dārgas. Tagad laukos varbūt kādi 300, jo daudz ko vairs nevaru dabūt, bet nu kad tieku pilsētā, es knapi stiepju maisiņus līdz autobusam.”
“Mums uz 2 cilvēkiem iziet 300–400. Pārsvarā 250–300 ir uz pārtiku, un atlikušie 100 uz ārpus mājas ēšanu un našķiem.”
“Ļoti daudz, esam 3, gatavoju visu no jauna, vienmēr gaļa, dārzeņi, salāti, augļi, ogas, veselīgi gardumi… Nezinu precīzi, vairāk nekā 1000 eiro noteikti. Vēl ārpusmājas kafenes… Labāk nezināt un baudīt labo dzīvi.”
“Esam 4 cilvēki. Kopš covida plānoju ēdienreizes un iepērkos reizi nedēļā. Nedēļas budžets ir 100 eiro. Gatavoju partnerim pusdienas līdzi kastītē. Mana sistēma ir tāda – viena zupa nedēļā, viens dārgāku produktu ēdiens, divi lētāku produktu ēdieni. Gatavoju tā, lai pietiek uz pusotru dienu. Zupa uz 2 dienām + vienu litru sasaldēju un velku ārā, kad vajag. 100 € iekļauti vismaz 3/4 veidu augļi, daudz dārzeņu, 6 paciņas biezpiena, ap 10 vienību proteīna jogurtu, gaļas 4 šālītes + zupai no gaļas veikaliņa.”
“Man līdz 150 eiro mēnesī, bet tur neieskaitu ēšanu ārpus mājas. Ja plāno ēdienreizes un pārsvarā ēd mājās, nemaz tik daudz neaiziet. Es gan neēdu gaļu, varbūt uz to sanāk ietaupīt.”
“Pieci cilvēki (trīs pieaugušie, pusaudzis, bērns) – apmēram 1000.00 eiro mēnesī. Bet tiešām skatos, lai būtu viss – olbaltumvielas, kvalitatīva maize, piena produkti, dārzeņi. Šajā summā ietilpst arī pica, ko reizēm pasūtam piektdienas vakaros. Es pierakstu “Excel” visus izdevumus, ir mēneši, kad ir izdevies iekļauties no 850–950 eiro robežās.”