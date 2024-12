“Šis ir skaudrs mirklis ne tikai Jāņa aiziešanas dēļ” – Timmas mamma Ausma lūdz sabiedrības atbalstu Ieteikt







Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju 18.decembrī pulksten 14:23.

Reklāma Reklāma

17.decembra rīts sākās ar traģisku ziņu – Maskavā miris Latvijas basketbolists Jānis Timma. Dziļās skumjas par dēla aiziešanu vienlaikus mijušās ar praktiskām raizēm basketbolista ģimenē. Sabiedrība tika lūgta palīdzēt – ziedot Timmas mirstīgo atlieku nogādāšanai no Krievijas uz Latviju. Kā liecina jaunākā informācija šodien “Facebook”, tad līdzcilvēki vajadzīgo summu ir jau saziedojuši.

Kā jau portāls LA.LV vēstīja, tad basketbolista Jāņa Timmas mammai Ausmai nācās lūgt sabiedrībs atbalstu, par ko liecināja Gata Liniņa ieraksts soctīklos:

“Dārgie basketbola draugi un līdzjūtēji. Mani sauc Gatis Liniņš un Jānis Timma bija man tuvs draugs. Rakstu Jāņa mammas Ausmas Timmas pilnvarots. Šis ir skaudrs mirklis, ne tikai dēļ Jāņa aiziešanas, bet arī dēļ šobrīd esošās situācijas – Ausmai svētdien jādodas uz Maskavu un jāvienojas par repatriācijas reisa iespējām, lai guldītu dēlu Latvijā. Tam visam finansiāla resursa diemžēl viņai nav. Lūdzam sniegt savu atbalstu jūsu iespēju robežās, lai segtu Jāņa nogādāšanu dzimtenē un aizvadītu bēres Latvijā. Neskatoties uz Jāņa pēdējā laika izvēlēm, Jānis atmiņā allaž paliks sirsnīgs, ambiciozs un smaidīgs cilvēks. Būsim pateicīgi par jebkādu atbalstu.

Saņēmējs – Ausma Timma

Konta numurs: LV65HABA0551003965662

Maksājuma mērķis: Jāņa Timmas bērēm.”

Trešdien, 18.decembrī, Liniņš informēja sabiedrību soctīklā “Facebook”, ka jau ir izdevies savākt nepieciešamos līdzekļus. Liniņš Timmas ģimenes vārdā pateicās par atbalstu ziedotājiem un atzina, ka norādītais bankas konts ziedojumiem būs vēl aktīvs līdz basketbolista Timmas bērēm.

Liniņš soctīklā “Facebook” 18.decembrī informēja:

“ATJAUNOTA INFORMĀCIJA

Dārgie basketbola draugi un līdzjutēji. Mani sauc Gatis Liniņš, un Jānis Timma bija man tuvs draugs. Rakstu Jāņa mammas Ausmas Timmas pilnvarots. IZSAKU DZIĻU PATEICĪBU JĀŅA ĢIMENES VĀRDĀ PAR JŪSU NEIZMĒROJAMO ATBALSTU UN DĀSNUMU!

Uz 18. decembra pusdienlaiku ir savākta pietiekama naudas summa, lai ar pilnu pārliecību teiktu, ka repatriācijas reisa izdevumi būs segti. Šobrīd notiek turpmāko juridisko formalitāšu saskaņošana, jo Jāņa nogādāšanai mājās ir vajadzīgs sagatavot virkni stingri reglamentētu procedūru gan Latvijas, gan Krievijas teritorijā. Sirsnīga pateicība Mārtiņam Lauvam un visiem pārējiem, kas šobrīd ir aktīvi iesaistīti formalitāšu kārtošanā.

Tā kā joprojām saņemam daudz personīgu ziņu par to, ka cilvēki vēlas pateikties Jānim un līdzdarboties, tādēļ atstāsim šo konta numuru atvēru līdz Jāņa bērēm. Visi ziedotie līdzekļi, kas paliks pāri, tiks nodoti labdarībai saistībā ar bērniem un basketbolu. Par to noteikti informēsim pēc tam, kad atvadīsimies no Jāņa.

Reklāma Reklāma

Saņēmējs – Ausma Timma

Konta numurs: LV65HABA0551003965662

Maksājuma mērķis: Jāņa Timmas bērēm.”

Tikmēr LETA 18.decembrī ziņo, ka Latvijas vēstniecība Krievijā uztur pastāvīgu saziņu ar basketbolista Jāņa Timmas tuviniekiem un Krievijas iestādēm par viņa mirstīgo atlieku nogādāšanu Latvijā, tā aģentūrai LETA norādīja Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretāre Diāna Eglīte.

Viņa apliecināja, ka ĀM ir gatava nodrošināt visu iespējamo konsulāro palīdzību. Eglīte aicināja ņemt vērā, ka konsulārā palīdzība ir tieša un individuāla, tāpēc vēstniecība nav tiesīga sniegt detalizētu informāciju.