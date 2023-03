Foto. South West News Service

Skaistumkopšanas uzņēmums "aploksnēs" izmaksājis vairāk nekā divus miljonus. VID lūdz sākt kriminālvajāšanu







Valsts ieņēmumu dienests (VID) lūdzis sākt kriminālvajāšanu par aplokšņu algu izmaksu skaistumkopšanas uzņēmumā vairāk nekā divu miljonu eiro apmērā, pavēstīja VID pārstāvji.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2023.gada martā Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai nosūtījusi kriminālprocesu pret trim personām par skaistumkopšanas nozares uzņēmumā veiktu grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksu būtiskā apmērā, nenomaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveicot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Dienestā atzīmē, ka 2021.gada vasarā VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde

atkārtoti apturēja aplokšņu algu izmaksu skaistumkopšanas salonu ķēdē, veicot vairāk nekā 20 kratīšanu kriminālprocesā iesaistītā uzņēmuma telpās un personu dzīves vietās Rīgā, Jūrmalā, Limbažos, Madonā un Liepājā.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka uzņēmums, neskatoties uz jau iepriekš sākto kriminālprocesu par identiskiem noziedzīgiem nodarījumiem, saimnieciskās darbības laikā no 2019.gada jūnija līdz 2021.gada maijam turpināja izmaksāt darbiniekiem grāmatvedības uzskaitē neuzrādītu darba samaksu 2,6 miljonu eiro apmērā, kā arī izvairījās no nodokļu nomaksas vairāk nekā divu miljonu eiro apmērā.

Kriminālprocesa ietvaros sākti divi procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām, kā arī uzlikti pieci aresti personu mantai – vairāk nekā 15 miljonu eiro apmērā, proti uzņēmumiem piederošajām kapitāldaļām un nekustamajiem īpašumiem, kā arī naudas līdzekļiem 9000 eiro apmērā.

Kriminālprocess nosūtīts kriminālvajāšanas sākšanai pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma 217.1 pantā un 218.panta otrajā daļā – darba samaksas noteikumu pārkāpšanas un izvairīšanās no nodokļu nomaksas.

Atbilstoši Kriminālprocesa likumam neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Jau vēstīts, ka

2021.gada augustā VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde sāka kriminālprocesu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas skaistumkopšanas salonu ķēdē “Kolonna”, kuras franšīzes turētāja ir šobrīd maksātnespējīgā SIA “Latvijas-Vācijas kopuzņēmums “Reho”” (“Reho”).

VID pārstāvji aģentūrai LETA toreiz minēja, ka 2021.gada augustā VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde veikusi 20 kratīšanu kriminālprocesā iesaistītā uzņēmuma telpās un personu dzīves vietās Rīgā, Jūrmalā, Limbažos, Madonā un Liepājā.

Kratīšanu laikā atrasti un izņemti skaidras naudas līdzekļi 9000 eiro apmērā, tos kratīšanu laikā mēģināja noslēpt, iemetot atkritumu urnā. Kratīšanu laikā izņemtas arī darba laika uzskaites tabeles, aplokšņu algu saraksti, kā arī citi kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi.

Veicot sākotnējās pirmstiesas izmeklēšanas darbības, noskaidrots, ka uzņēmums no 2019.gada oktobra līdz 2021.gada jūlijam grāmatvedības reģistros nav uzskaitījis visu darba algas apmēru un uzņēmumā reģistrētajiem darbiniekiem ir neoficiāli izmaksājis neuzskaitīto un neaprēķināto darba algas daļu. Uzņēmums arī sniedzis nodokļu administrācijai nepatiesu informāciju saturošus dokumentus par darba algām, tādējādi nenomaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveicot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Tāpat ziņots, ka VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde šogad martā Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret četrām personām par aplokšņu algu izmaksu vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā. Dienestā skaidroja, ka

skaistumkopšanas nozares uzņēmumā veikta grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksa būtiskā apmērā, nenomaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveicot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,

tādējādi nodarot nozīmīgu kaitējumu valsts budžetam.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka uzņēmums saimnieciskās darbības laikā no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada martam izmaksāja darbiniekiem grāmatvedības uzskaitē neuzrādītu darba samaksu 3,7 miljonu eiro apmērā, kā arī izvairījās no nodokļu nomaksas gandrīz trīs miljonu eiro apmērā.

Kriminālprocesā sākti divi procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām, kā arī uzlikti seši aresti personu mantai, proti uzņēmumiem piederošajām kapitāldaļām un nekustamajiem īpašumiem.

Tāpat atbilstoši aģentūras LETA rīcībā esošajai informācijai prokuratūra cēlusi apsūdzību četrām personām, tostarp Plaudei-Rēlingerei krimināllietā par iespējamu aplokšņu algu izmaksu vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā.

Prokuratūras preses pārstāve Ieva Šomina, neminot personu vārdus, aģentūrai LETA apstiprināja, ka pirmdien, 27.martā, Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai cēlusi apsūdzību četrām personām.

Apsūdzības celtas pēc Krimināllikuma panta par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu, ja tas izdarīts ievērojamā apmērā, kā arī pēc Krimināllikuma panta par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, ja to izdarījusi organizēta grupa.

Saskaņā ar apsūdzību, apsūdzētās personas, izmaksājot uzņēmumā faktiski nodarbinātajiem darba ņēmējiem uzņēmuma grāmatvedībā neuzskaitīto darba samaksu par laika periodu no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada martam 3 741 047 eiro apmērā, pārkāpa darba samaksas noteikumus.

Šādas rīcības rezultātā apsūdzētās personas minētajā laika posmā, sniedzot nepatiesu informāciju Latvijas-Vācijas kopuzņēmuma ziņojumos par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākumu nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, nenodrošināja normatīviem atbilstošu nodokļu aprēķināšanu un samaksu, uzskata prokuratūrā.

Apsūdzībā pausts, ka apsūdzētās personas organizētā grupā izvairījās no nodokļu nomaksas, nodarot Latvijai zaudējumus 2 983 691 eiro apmērā nenomaksātu nodokļu veidā.

Lietu pirms nodošanas prokuratūrā izmeklēja Nodokļu un muitas policijas pārvalde. Kriminālprocesā sākti divi procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām, kā arī uzlikti seši aresti personu mantai, proti uzņēmumiem piederošajām kapitāldaļām un nekustamajiem īpašumiem.

Savukārt Plaude-Rēlingere aģentūrai LETA noliedza aplokšņu algu izmaksas skaistumkopšanas salonu ķēdes “Kolonna” līdzšinējā franšīzes turētāja “Reho” darbiniekiem.

“VID sniegtajās liecībās esmu norādījusi uz tādiem apstākļiem, kas pilnībā izslēdz manu kriminālatbildību, tāpat esmu norādījusi arī to, ka neesmu veikusi lēmumā norādītās darbības. Apgalvojumi par to, ka “Reho” darbiniekiem uzņēmumā ir tikusi izmaksāta skaidra nauda vai tā saucamās aplokšņu algas man šķiet absurdi,” aģentūrai LETA pauda Plaude-Rēlingere.

Vienlaikus Plaude-Rēlingere skaidroja, ka viņai piederošā kompānija AS “Lawrence Asset Management” ir investējusi “Reho” kopumā 1,024 miljonus eiro un, pēc publiski pieejamās informācijas, kompānija ir lielākais kreditors aiz VID “Reho” maksātnespējas procesā.

“Uzsveru, ka esmu gatava pierādīt savu viedokli, atspēkojot VID nepamatotās pretenzijas,” norādīja Plaude-Rēlingere.

“Firmas.lv” informācija liecina, ka 2023.gada 9.februārī ar VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Finanšu noziegumu izmeklēšanas daļas 6.februāra lēmumu par aresta uzlikšanu mantai ir piemērots arests Plaudes-Rēlingeres kā patiesā labuma guvējas mantai – “Lawrence Asset Management” piederošajām daļām uzņēmumā “Kolonna Invest”.

Savukārt 22.martā ar VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Finanšu noziegumu izmeklēšanas daļas Otrās izmeklēšanas nodaļas 15.marta lēmumu par aresta uzlikšanu mantai kriminālprocesā ir uzlikts arests tobrīd aizdomās turētās Plaudes-Rēlingeres kā patiesā labuma guvējas mantai – “Lawrence Asset Management” piederošajām daļām kompānijā “Kolonna Invest”.

Tāpat vēstīts, ka atbilstoši Rīgas pilsētas tiesas lēmumam “Reho” no 2022.gada 1.decembra ir pasludināts par maksātnespējīgu. Par “Reho” maksātnespējas procesa administratori ir iecelta Lelde Švāģere.

2022.gada 1.martā kompānijai tik ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, taču 2022.gada 26.oktobrī Rīgas apgabaltiesa tiesiskās aizsardzības procesa lietu izbeidza, jo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns neatbilda Maksātnespējas likuma prasībām.

Pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim, uzņēmuma apgrozījums no pamatdarbības – izmitināšanas viesnīcās – bija 736 280 eiro, savukārt kompānijas zaudējumi bija 1,258 miljonu eiro apmērā. Vienlaikus kompānijas pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, tostarp no skaistumkopšanas pakalpojumiem, veidoja kopumā 2,613 miljonus eiro, bet valsts atbalsts saņemts 322 155 eiro apmērā. “Reho” apsaimniekoja divas viesnīcas – “Kolonna Hotel Brigita” un “Kolonna Hotel Rēzekne”.

Gada pārskata vadības ziņojumā minēts, ka 2021.gada janvārī “Reho” nonāca finansiālās grūtībās, jo atbilstoši 2021.gada 11.janvāra VID audita lēmumam uzņēmumam tika veikts nodokļu uzrēķins 2,243 miljonu eiro apmērā. Nodokļu uzrēķina summu veidoja nokavējuma nauda un soda nauda 300% apmērā jeb kopumā 1,671 miljonu eiro un nodokļu pamatsumma 572 400 eiro apmērā.

2022.gadā “Reho” nodrošināja 291 darbavietu.

Šogad 27.martā, pēc “Firmas.lv” datiem, “Reho” bija VID administrēto nodokļu parāds 2,796 miljonu eiro apmērā.

“Reho” reģistrēta 1991.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2840 eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Jānis Lasmanis.