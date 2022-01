Zīlītes, zvirbuļi, baloži un dzeņi. Cik ir lidoņu sētā un dārzā? Šo nedēļas nogali aicina vienu stundu veltīt putnu skaitīšanai

Putnu skaitīšanas laikā kaķi nelaiž ārā, kaut viņam gribētos piedalīties. Foto: Inita Šteinberga

Inita Šteinberga, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Zīlītes, zvirbuļi, baloži un dzeņi. Cik tad ir to lidoņu sētā un dārzā? Šo nedēļas nogali no 28. līdz 30. janvārim Latvijas Ornitologu biedrība (LOB) aicina vienu stundu veltīt putnu skaitīšanai.

“Skaitīšana vajadzīga, lai iegūtu pilnīgu ainu par Latvijā ziemojošo putnu sugām. Katrs ziņojums ir ļoti vērtīgs,” uz līdzdalību mudina ornitologs Agnis Bušs. Akcijā “Ziņo par putniem dārzā” lidoņus šajās dienās skaitīs arī kaimiņvalstīs un citur Eiropā.

Ja pašam dārza nav, dodas skaitīt putnus citu dārzos, parkos vai kapsētās. Par novērojumiem ziņo vietnē “Dabasdati.lv”. Ja darbošanās internetā īsti neveicas, tad par redzēto var izstāstīt, zvanot uz LOB (tālr. 67221580) darba dienās no 10 līdz 16 vai veikto uzskaiti atsūtīt vēstulē pa pastu (Skolas iela 3, Centra rajons, Rīga, LV-1010).

Atrod labu vietu

Putnu skaitītājam jārīkojas šādi: izvēlas vienu dārza daļu (iekļauj it kā iedomātu gleznu rāmī). Vērtīgs ir novērojums jebkurā vietā. Protams, ja kārojas saskaitīt vairāk putnu, izvēlas vietas, kur tie pulcējas: pie barotavām, nezāļu laukos, pie komposta kaudzes u. c. Visvairāk putnu barotavās pulcējas no rītiem, kad tie pēc aukstās nakts pamodušies tukšiem vēderiem. Savukārt vismazāk putnu būs pirms sniega, lietus vai vētras.

Skaita tikai tos putnus, kuri rosās dārzā. Tos, kas lido pāri vai garām, reģistrā neiekļauj. Taču arī tad, ja neizdodas ieraudzīt nevienu putnu, arī tā ir informācija, kuru ir vērts noziņot.

Atzīmē stundu, kad skaitīšana veikta, un vietu, kur.

Novēro visu nemanāmi

Bieži gadās, ka putni dārzā rosās bariem vien, bet, tiklīdz tuvojas cilvēks, tā visi aizspurdz prom. Tāpēc izdevīgi ir skaitīt, skatoties pa logu. Lai putni neredzētu vērotāju, telpā izslēdz gaismu. Der arī kāds cits slēpnis – lūrēšana pa šķūņa spraugām, aiz skujeņiem u. c. Galvenais, lai putni justos netraucēti.

Ja kāds putns nav atpazīstams, to nofotografē un arī ievieto vietnē.

Skaitīšanai labi lietot fotoaparātu vai telefonu un sabildēt vai uzfilmēt putnu dzīvi. Tad vienā mierā var pārskaitīt, cik to spārnaiņu tur bijis.

Ja putnu vērošana ļoti patīk, tad stundu ilgo skaitīšanu var atkārtot un ziņot vairākas reizes. Putnus katru reizi skaita citā vietā.

Palīdz veidot atlantu

Ziņot par novērotajiem putniem dabas draugi tiek aicināti arī citos laikos. Piemēram, patlaban LOB veido Latvijas ziemojošo putnu atlantu, un tam noderēs visas ziņas. Putni tiek fiksēti decembrī, janvārī, februārī. Lai piedalītos šajā akcijā, visizdevīgāk ir lejuplādēt lietotni “Dabasdati.lv”, kurā jau būs fiksēta putnu vērotāja atrašanās vieta un laiks. Atliks tikai ieklikšķināt ieraudzītā putna sugu.

Ja ir vēlme vairāk uzzināt par putnu slēpto dzīvi, internetā var noklausīties arī LOB sagatavoto bezmaksas lekciju “Ievads putnu vērošanā un atpazīšanā”.

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu

Par publikācijas saturu atbild AS “LATVIJAS MEDIJI”.