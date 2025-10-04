FOTO: Leta/AFP

Skandalozais ASV reperis “Diddy” notiesāts par prostitūciju 0

LETA
15:44, 4. oktobris 2025
Kokteilis

Amerikāņu reperim Šonam “Diddy” Kombsam piektdien tika piespriests četru gadu un divu mēnešu cietumsods par noziegumiem, kas saistīti ar prostitūciju.

Reklāma
Reklāma
Šausminošs atklājums: pazīstama mūziķa luksusa automašīnā atrod pirms pusotra gada pazudušas skolnieces līķi
Kokteilis
Mūžīgie vientuļnieki? Šo trīs zodiaku zīmju pārstāvji, visticamāk, nekad neapprecēsies. 3
Kokteilis
TESTS. Izvēlies kleitu ballei, un mēs pateiksim, kādu pirmo iespaidu tu par sevi radi
Lasīt citas ziņas

Prokurori bija pieprasījuši 55 gadus vecajam Kombsam 11 gadu cietumsodu, bet apgabala tiesnesis Aruns Subramanians piesprieda 50 mēnešus cietumā un 500 000 ASV dolāru naudassodu.

Kombsa advokāti bija aicinājuši tiesnesi piespriest Kombsam tikai 14 mēnešu cietumsodu, ko viņš gandrīz būtu izcietis, atrodoties apcietinājumā Bruklinā kopš savas aizturēšanas pērnā gada septembrī.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Braucošs vilciens un cilvēks – tās nav savienojams lietas!” Pēc Imantas traģēdijas pie sabiedrības vēršas NMPD
Milzīgi vēlēšanu protesti Gruzijā; pūlis mēģinājis iekļūt prezidenta pilī
Zudušas vērtības un solidaritāte: kādu priekšstatu par sevi radīs Latvija, ja mēs izstāsimies no Stambulas konvencijas

Kombss jūlijā tika attaisnots visnopietnākajās apsūdzībās par seksa kontrabandu un izspiešanu, bet tika atzīts par vainīgu divos apsūdzību punktos par cilvēku pārvadāšanu prostitūcijai pāri štatu robežām.

Tiesnesis piektdien sacīja, ka likums viņam liek piespriest sodu, kas atbilst Kombsa “nopietnāko noziegumu” smagumam, kuros “nodarīts nelabojams kaitējums divām sievietēm”.

Kombss, pirms soda pasludināšanas uzrunājot tiesu, atvainojās savai ģimenei un upuriem par savu rīcību, nosaucot to par “pretīgu, apkaunojošu un slimu”.

“Es biju slims. Slims no narkotikām. Es biju nekontrolējams. Man vajadzēja palīdzību, bet es nesaņēmu palīdzību,” sacīja Kombss.

Repera bijusī draudzene Kasandra Ventura, kas pazīstama kā dziedātāja Kasija, un cita sieviete Džeina apsūdzēja Kombsu seksuālos uzbtukumos. Viņas stāstīja, ka tika piespiestas piedalīties seksa maratonos ar noalgotiem vīriešiem, ko Kombss režisēja un dažreiz filmēja.

Ventura stāstīja tiesnesim, ka viņu regulāri moka murgi un ka viņa ar savu ģimeni atstājusi Ņujorkas rajonu, baidoties no Kombsa atriebības, ja viņš tiktu atbrīvots.

Viens no Kombsa advokātiem, aicinot piespriest maigāku sodu, nosauca viņu par “iedvesmu” afroamerikāņu kopienai un par sociālā taisnīguma cīnītāju.

Tiesnesis atzina Kombsa sasniegumus un milzu panākumus izklaides biznesā, kā arī grūtības, kuras repera ģimenei radītu ilgāks viņa ieslodzījums.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Itāļi “izsvilpj” igauņus no Eirovīzijas! Tommy Cash dziesma “Espresso Macchiato” izraisījusi ažiotāžu
Āfrika: cilvēku tirgotāju bizness jeb modernā verdzība zeļ un plaukst: piespiedu darbs un prostitūcija
TV24
Parādījusies ļoti izteikta tendence: Latvijā vīrieši savas dzīvesbiedres piespiež nodarboties ar prostitūciju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.