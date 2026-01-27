Zelta kāzas – Jarāns jau sarūpējis sieviņai siltu pārsteigumu un dalās ar kādu gudru padomu 0
Aktierim Jānim Jarānam šis gads būs ar īpašu noskaņu – līdzās intensīvam darbam uz skatuves arī personīgajā dzīvē gaidāms nozīmīgs notikums. Jau drīzumā viņš kopā ar savu mīļoto sievu Dagniju svinēs iespaidīgu jubileju – 50 laulībā nodzīvotus gadus. Par godu šim notikumam aktieris nolēmis sagādāt sievai īpašu un sirsnīgu pārsteigumu, vēsta žurnāls “Kas Jauns”.
Lai gan Jarāna profesionālā ikdiena vienmēr bijusi intensīva un prom no mājām, viņš atzīst – ģimene viņam vienmēr bijusi pirmajā vietā. Tieši tāpēc zelta kāzu jubileju pāris nolēmis atzīmēt romantiskā gaisotnē, dodoties prom no ikdienas. Aktieris sievai uzdāvinājis ceļojumu uz Ēģipt; ceļojums ieplānots Valentīndienā – datumā, kas sakrīt arī ar viņu kāzu gadadienu.
Jarānu ģimenei ceļošana vienmēr esot bijusi sirdij tuva, taču nu mainījies skatījums uz to, kas patiesi svarīgs – šobrīd priekšplānā ir mierīgs ritms, kopā pavadīts laiks un iespēja vienkārši būt divatā.
Runājot par ilgās kopdzīves noslēpumiem, aktieris uzsver pavisam vienkāršas, bet būtiskas lietas: “Ir jāmāk piekāpties. Piekāpies pat tad, ja otram nav taisnība – mīlestības dēļ.”
