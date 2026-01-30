Gudri šoferi tik aukstā ziemā mašīnā glabā “pudelīti, kas atrodama katrā virtuvē”. Kāpēc? 0
Ziemā autovadītāji saskaras ar dažādiem izaicinājumiem, ko rada laikapstākļi. Jānotīra ne tikai sniegs no auto virsbūves, bet pastāvīgi jācīnās arī ar aizsvīdušiem logiem. Taču pastāv ātrs un vienkāršs veids, kā tikt galā ar kondensātu automašīnā, izmantojot līdzekļus, kas atrodami teju katrā virtuvē, raksta “express.co.uk”.
Kāpēc uz automašīnu logiem veidojas kondensāts?
Kondensāts rodas, kad silts un mitrs gaiss automašīnas salonā saskaras ar aukstu stikla virsmu. Temperatūras starpības dēļ ūdens tvaiki pārvēršas sīkos pilieniņos. Jo aukstāks ir ārā, jo straujāk šī temperatūras maiņa notiek – un logi aizsvīst intensīvāk.
Kā pasargāt logus no aizsvīšanas?
Apstrādājot automašīnas logus ar etiķa un ūdens maisījumu, uz stikla virsmas izveidojas aizsargslānis, kas neļauj mitrumam nosēsties un samazina kondensāta veidošanos.
Kā pagatavot šo līdzekli:
Sajauciet 2 glāzes etiķa ar 2 glāzēm ūdens. Ielejiet maisījumu pudelē ar izsmidzinātāju un apsmidziniet logus vai vienkārši noslaukiet tos ar samitrinātu drānu.
Lai efekts būtu vēl labāks, maisījumam var pievienot dažus pilienus trauku mazgājamā līdzekļa – tajā esošās virsmaktīvās vielas kavē silta un mitra gaisa pārvēršanos lielos ūdens pilienos.