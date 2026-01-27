TikTok zvaigznes seju “nopērk” par miljardu; kas tagad ietilps šī puiša darba pienākumos 0
Pasaulē teju vai populārākais TikTok satura veidotājs Habi Leims ir spēris soli pretim tam, kas iezīmē jaunu posmu influenceru un digitālās ekonomikas attīstībā. Viņš uz vairākiem gadiem noslēdzis darījumu, kura ietvaros uzņēmums Rich Sparkle Holdings iegūst tiesības komerciāli izmantot viņa seju, balsi un publisko tēlu, tostarp ar mākslīgā intelekta palīdzību.
Darījuma vērtība, kā ziņo vairāki starptautiski biznesa un tehnoloģiju mediji, tiek lēsta 900–975 miljonu ASV dolāru apmērā. Tas nozīmē, ka Habi Leims kā zīmols ir kļuvis par vienu no dārgākajiem ekonomikas aktīviem pasaulē.
Saskaņā ar darījuma nosacījumiem Rich Sparkle Holdings uz trīs gadiem iegūst globālās komerciālās tiesības izmantot Leima tēlu, tostarp bez viņa pastāvīgas fiziskas klātbūtnes. Tā vietā tiks izstrādāts digitāls MI dublikāts, kas spēs atdarināt influencera sejas izteiksmes, balsi, reakcijas un uzvedības manieri – tieši to, kas viņu padarījis tik atpazīstamu.
Šis mākslīgā intelekta tēls varēs nepārtraukti veidot saturu, piedalīties reklāmas kampaņās, vadīt tiešraides un uzrunāt auditoriju vairākās valodās un laika zonās. Citiem vārdiem – Habi Leima “seja” varēs strādāt 24 stundas diennaktī, neatkarīgi no tā, kur atrodas pats cilvēks.
Vienlaikus Leims pilnībā neatsakās no kontroles pār savu zīmolu. Viņš saglabā līdzdalību uzņēmumā, kas nozīmē, ka stratēģiskie lēmumi par viņa tēla izmantošanu netiek nodoti tikai ārējiem investoriem. Analītiķi norāda, ka tieši šis aspekts padara darījumu īpaši nozīmīgu – tas nav vienkāršs tēla pārdošanas līgums, bet gan ilgtermiņa sadarbība ar skaidru biznesa struktūru.
Eksperti prognozē, ka, apvienojot mākslīgo intelektu, tiešsaistes tirdzniecību, zīmola produktus un globālu auditoriju, projekta potenciālie ieņēmumi nākotnē varētu sasniegt pat vairākus miljardus dolāru gadā. Tieši tiešraižu komercija un personalizēts saturs tiek uzskatīti par galvenajiem ienākumu avotiem.
Habi Leima gadījums tiek minēts kā spilgts piemērs tam, kā mainās digitālā slava – no individuālas iziešanas sociālajos tīklos uz strukturētu intelektuālā īpašuma modeli, kur cilvēka seja, balss un personība kļūst par licencējamu resursu. Vienlaikus tas raisa arī diskusijas par robežām starp autentiskumu, tehnoloģijām un identitāti.
Este es Khaby Lame el mayor tiktoker del mundo.
Empezó en pandemia tras perder su trabajo en una fábrica.
Ha llegado a 160 millones de seguidores. pic.twitter.com/7bfnVUEsg4
— Guille Martín (@Farmaenfurecida) January 8, 2026