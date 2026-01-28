FOTO: ekrānuzņēmums / “Instagram”

"Ne jau visām ir tāds mīļotais cilvēks." Endziņš mīļotajai dāmai sagatavojis pavisam īpašu pārsteigumu

17:20, 28. janvāris 2026
Šovā “Slavenības. Bez filtra” Niks Endziņš savai mīļotajai sievietei Sindijai sarīkojis romantisku vakaru viesnīcā – ar rožu ziedlapiņām pildītu vannu sveču gaismā, vakariņām numurā un privātu apkalpošanu. Sindija atzīst, ka Niks māk sagādāt pārsteigumus, un vakars ir izdevies ļoti romantisks.

Niks Endziņš pierāda, ka prot sievietei sagādāt romantisku vakaru – nonākusi viesnīcā, Sindija tiek aplaimota ar vienu pārsteigumu aiz otra. Nu pienākusi vakariņām intīmā gaisotnē – ne restorānā, bet numuriņā. Piedevām ar privātu apkalpošanu. Sindija ir tiešām pārsteigta, kamēr Niks šķiet lepns par paveikto, tomēr nedaudz arī sakautrējas – tās neesot īsti vakariņas, tikai tādas uzkodas…

Sindija atzīst, ka pilnīgi vārdu trūkst: “Zini, kā mēs parasti mājās – uzvārām kartupelīšus, piegriežam siļķīti klāt…” Niks gan Sindiju pārtrauc, iestarpinot, ka viņš mīl arī to ēdienu, ko Sindija pagatavo.

No prieka, ka viņš ir randiņā ar tik burvīgu sievieti, Niks šovakar nežēlo neko un pasūta arī šampanieti. Sindija nebeidz jūsmot par brīnišķīgo vakara pieredzi – spa, viesnīcu, vakariņām, un piebilst, ka tādu vajadzētu izbaudīt katrai sievietei, jo sevišķi ar mīļoto cilvēku. Niks uzreiz gan piemetina: “Jā, bet ne jau visām ir tāds mīļotais cilvēks”. Sindija atzīst, ka tā ir taisnība – viņai pašai šāda pieredze ir pirmo reizi dzīve, ka Niks ir parūpējies par visu, un tas ir vienkārši jābauda.

Niks gan pēkšņi nopūšas un saka: “Grūti jau citreiz ir ar tevi, bet viss kārtībā.” Sintija grib zināt, kas tad ir tik grūts, un Niks spiests atklāt: “Grūti ir no tās mīlestības, ko tu man dod, pārāk daudz mīlestības”. Sindija nu sarunu pavērš nopietnākā virzienā: “Mīlestība ir arī izaicinājums. Tas nav tikai viegli un rožaini, mēdz būt grūtības. Tas tāpat kā jebkura lieta, ko mēs vēlamies sasniegt savā dzīvē, mēdz prasīt daudz darba, asaras, spēka, centības.”

Noslēgumā Sindija atzīst, ka zināmas grūtības tiešām abiem ir: “Grūtības kā jau visiem jaunajiem pāriem – attiecību sākuma posms, kurā jāpieslīpējas, jāpielāgojas nedaudz. Bet tas jau nāk tikai tāpēc, ka tiešām to cilvēku mīli”.

