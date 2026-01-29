Foto: Ekrānuzņēmumi no “Instagram” @cindywanderlust

“Es būšu tava sieva Sindija Endziņa!” Saderinājušies uzņēmējs Niks Endziņš un digitālā satura veidotāja Sindija Bokāne 31

29. janvāris 2026
Par saderināšanos paziņojuši šova “Slavenības. Bez filtra” jaunpienācēji – uzņēmējs Niks Endziņš un digitālā satura veidotāja Sindija Bokāne.

Publicējot fotogrāfijas sociālajos tīklos ar gredzenu, rožu pušķi un kaislīgu skūpstu, Bokāne paziņojusi par saderināšanos ar Endziņu.

“Tas notika!!! Šoks, pārlaimīga, rokas trīc un asaras pašas nāk!!! Šis brīdis, šis cilvēks, šī sajūta! JĀ uz visu dzīvi, Nik! Es būšu Tava sieva Sindija Endziņa!”

Abi kopā ir vien pāris mēnešus. Pāris publiski ir stāstījis, ka abi iepazinās aizvadītā gada oktobra beigās sociālajā tīklā “Instagram”.

