Kaspars Kambala kopā ar sievu Olgu.
Ekerānuzņēmums no TV šova “Slavenības. Bez filtra”.

“Solīja arī dibenu sakačāt…” Kaspars Kambala atklāj, kāpēc viņš atsakās uz treniņu zāli doties kopā ar Olgu 0

21:23, 28. janvāris 2026
Kokteilis Apbrīno

Šovā “Slavenības. Bez filtra” Kambalu pāris dodas uz Ogri, kur Kaspars gatavojas satikties ar savu, iespējams, nākamo audzēkni, kuru viņš trenēs boksā. Olga Kasparu ved, un pa ceļam starp abiem rodas domstarpības – Olga labprāt trenētos ar Kasparu kopā, taču saprot, ka tas nekad nenotiks.

Kaspars Kambala dodas uz Ogri iepazīties ar savu iespējamo protežē, un ceļā starp viņu un Olgu saasinās domstarpības. Ir rīts, un Kaspars sāk sūdzēties, ka rīta rosmes laikā savilcis muguru.
“Es esmu sācis taisīt rīta rosmes, negribi ar mani kopā, sieviņ?” viņš piedāvā arī Olgai. Olga uzreiz atceras Kaspara senus un neizpildītus solījumus: “Es neesmu pret, Kaspar, bet tu man esi kādreiz piedāvājis? Nu tagad jautā, jā. Bet man kāds solīja arī dibenu sakačāt…”

Kasparam gan ir attaisnojums, un viņš kašķi nemeklē: “Ir jābūt zālē, lai sakačātu dibenu, nesākam šitos te, lūdzu.” Taču Olga paskaidro savas neapmierinātības iemeslu: “Trīs gadus mums nonstopā bija plāns, ka mēs katru dienu gājām un trenējāmies, mums jau bija kaut kas savs izstrādāts, tad pēkšņi viņš aizgāja uz savu boksu, un man vajadzēja iet atsevišķi, un man kaut kā tas apnika… Sākās ziema, palika auksti, un pagaidām es netrenējos.”

Kaspars gan Olgai atgādina: “Mēs sarunājām – tu iesi pie treneres, tā ir sieviete, kas nodarbosies ar tevi, jo mēs strīdamies, kad mēs trenējamies ar tevi. Man ir grūti tevi trenēt.”

Noslēgumā Kaspars piemetina: “Es neņemu Olgu līdzi uz zāli tāpēc, ka tas ir mans laiks, kad es atslēdzos no mājas, atslēdzos no visa, pievēršos konkrēti sev un tiem jauniešiem, kas ir zālē.”

