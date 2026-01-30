Publicitātes foto

Aizmirsa izdzēst šo tvītu no pagājušā gada? Soctīklotāji atrod ierakstu un spekulē par Raimonda Paula pasākuma traci 0

6:40, 30. janvāris 2026
Kokteilis Apbrīno

Publiskajā telpā ir kādu laiku starp komponistu Raimondu Paulu un svētku “Manai dzimtenei” rīkotājiem notiek domstarpības par Maestro vārda izmantošanu iecerētajos svētkos. Katram ir viedoklis, kā šo strīdu risināt, cits vēl satraucas par iesaistītajiem tūkstošiem kora dziedātāju, bet vēl kāds prasa, vai biļetes galu galā vērts uz pasākumu pirkt. Tagad soctīklotāji atraduši kādu Raimonda Paula gadu vecu tvītu un uzdod jautājumus!

Kokteilis
Jau rakstīts, ka pasākuma rīkotāji lēmuši mainīt dziesmu svētku “Manai dzimtenei” nosaukumu, tajā vairs neiekļaujot maestro vārdu. Sākotnēji pasākuma nosaukums bija Raimonda Paula dziesmu svētki “Manai dzimtenei”.

Kā aģentūrai LETA atzina koncerta mākslinieciskais vadītājs, komponists Jānis Ķirsis, tas darīts saistībā ar Paula publiski pausto skepsi par svētku norisi. Vienlaikus pasākuma saturs, iecere un mākslinieciskā koncepcija paliekot nemainīga.

Šīs nedēļas sākumā komponista sabiedrisko attiecību pārstāvji paziņoja, ka maestro atkārtoti norobežojas no viņa vārdā reiz dēvētā koru koncerta un ir vērsies pie advokāta. Pauls atkārtoti uzsvēra, ka nekad nav devis piekrišanu sava vārda, uzvārda, attēlu vai preču zīmes izmantošanai šajā projektā.

Koncerta “Manai dzimtenei” norise plānota 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka “Sidraba birzī” kā veltījums Paula 90 gadu jubilejai. Dalībai koncertā līdz šim pieteikušies vairāk nekā 13 000 dziedātāju no Latvijas un diasporas.

