Pēc ilgāka klusuma Kristaps Strūbergs dod par sevi ziņu – viņš atklāj, kur bija pazudis 0
2025.gada janvārī reperis, bijušais grupas “Singapūras Satīns” dalībnieks Kristaps Strūbergs sociālajā tīklā “Facebook” bija veicis aizdomīgu, bēdīgu un depresīvu ierakstu, pēc tam bezvēsts pazūdot. Taču tika veiksmīgi atrasts un nogādāts speciālistu rokās. Aizvadītā gada laikā mūziķis publiskajā telpā nebija īpaši manāms. Šodien, ar lakonisku ziņu un fotogrāfiju sociālajos tīklos, viņš atklājis, kur atrodas.
Savā ierakstā Strūbergs 2025.gada janvārī rakstīja: “Priecājaties, es neizturēju. es zaudēju sev un sevi. es zaudēju tevi, vismīļāko. man vairs nav spēka, kad cerības nav.
Es nespēju elpot. man teica, ka atpakaļ ceļa vairs nav. pie sevis nodomāju : kas pa hujņu? ceļam un atbildei taču jābūt vienmēr. lai vai kā, bet es tā mīlu Tavus plecus, un tas ir viss, kas man palika. sešas nedēļas par mani dzeltenajos paies ātri. es bez Tevis tā nevarētu turpināt. bet es neesmu Tu. arlabunakti, pagriezies uz sava sāniņa vēl šo reizi. manā istabā palika priekš Tevis kaut kas. pārējiem – piedodiet, laikam. man gandrīz izdevās. man tikai milimetru trūka. dārgā sirds, te mani joki beidzas. man nekas neizdevās izņemot šo. – visvienmēr Tavs, kristapiņš.
P.S. uzliku uz repīta. kad izlādēsies var atpakaļ neslēgt.”
Sabiedrība noprata, ka mūziķis cīnās ar depresiju. To apliecina arī rakstītais šodien “Instagram” platformā.
Kristaps atklāja, ka bijis Dagestānā – vienā no Krievijas Federācijas republikām Ziemeļkaukāzā.
Tā viņam ir ļoti īpaša vieta. Fotogrāfiju ar sevi no mugurpuses uz Kaukāza kalnu fona viņš komentēja ar vārdiem: “Jesus is King. I am happy.”
Savukārt “Instagram” īso stāstu sadaļā viņš publicēja izpildītājas SABINAS dziesmu “Dagestan”, pierakstot: “Paldies, ka izmainīji visu un atgriezi mani pie sevis un Dieva.”
Kā zināms, 2021. gada maijā plašu rezonansi izraisīja Strūberga tobrīd vēl esošās sievas un divu bērnu mammas Mairitas Rosickas ieraksts vietnē “Twitter”. Viņa toreiz paziņoja, ka aiziet no vardarbīgām attiecībām un lūdza sabiedrības finansiālu atbalstu.
Pēc šī ieraksta no mūziķa daudzi novērsās, tostarp grupas biedri no “Singapūras Satīns”.