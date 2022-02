Skatītāja jautā: veicu trīs dažādus testus un rezultāti atšķiras. Kuram ticēt? Ieteikt







“Ja darba vietā tiek veikts paštests un uzrādās pozitīva atbilde, pēc dienas tiek veikts tests laboratorijā, atnāk negatīva atbilde. Trešajā dienā veicot šo pašu paštestu, atkal rādās Covid-19 pozitīvs. Kuram testam ticēt?” TV24 raidījumā “Uz līnijas” jautā skatītāja.

Viņa skaidro, ka pašsajūta ir slikta, visi simptomi liecina, ka viņa ir saslimusi ar kovidu.

“Šādā gadījumā vadāmies pēc simptomiem, ja simptomi ir un atnāk vismaz viens tests pozitīvs, tad ir jāuztver tas, kā pozitīvs tests un slimības apstiprinājums, kamēr var pierādīts pretējais,” atbild Kārlis Rācenis, PSKUS ārsts, RSU lektors.

Viņš arī skaidro, ka testi var būt gan viltus pozitīvi, gan viltus negatīvi.

“Paštesti gan vairāk ir viltus negatīvi, nekā viltus pozitīvi, tas nozīmē, ka viņi biežāk neparāda, ka cilvēks ir saslimis, līdz ar to, ja šis otrais tests ir pozitīvs, es kā darba devējs savam darbiniekam teiktu, lai paliek mājās, ar lielāko varbūtību, ka tomēr ir cilvēks inficējies, to visdrīzāk teiktu arī ģimenes ārsts, bet pierādīt to vajadzētu mazliet vēlāk vēlreiz ar šo garo testu,” Rācenis iesaka.