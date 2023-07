Skatītājs jautā: Kāpēc Rīga intensīvāk neizmanto Mežaparka estrādi? Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs uzdeva jautājumu – kāpēc Rīga intensīvāk neizmanto Mežaparka estrādi katru nedēļu? Uz šo jautājumu atbildi sniedza Rīgas pilsētas izpilddirektora padomniece Eva Juhņēviča, sakot, ka Mežaparka estrāde ir “ļoti, ļoti nozīmīga infrastruktūra”, kas ir tapusi un par ko visi esam priecīgi.

“Es nesaku, ka Rīga nedomā, bet tas, ka pasākumi nenotiek katru nedēļu – to mēs redzam. Bet tas, ko es gribu teikt, tad Mežaparka estrāde un arī pats parks ārpus tās arvien vairāk un vairāk tiek izmantots. Notiek arvien vairāk visdažādākās aktivitātes – ne tikai koncerti, bet arī dažādas sporta aktivitātes. Tieši tāpat notiek visādi pasākumi. Es gribu teikt, ka mums vispār bija liels pārrāvums pasākumu industrijā. Plus vēl pie visa bija visa Mežaparaka estrādes būvniecība. Šie svētki [Dziesmu un deju svētki – red.] būs pirmie, kur būs šī lielā estrāde, kas arī uzliek savus pienākumus. Tikko vēl tur atvērās brīnišķīgs muzejs, kas atrodas šajā estrādē. Līdz ar to ir pirmie centieni un plāni, kā šo estrādi padarīt arvien vairāk atraktīvu gan pašiem iedzīvotājiem, gan viesiem,” tā uz TV24 raidījuma skatītāja jautājumu atbildēja Juhņēviča.

Savukārt – vai Mežaparka estrādē kaut kas varētu notikt katru nedēļu, uz to Juhņēviča teica, ka būs “reāliste un teiks – nē!” Lai kā tas būtu, jebkurš liels pasākums – tās ir ļoti nopietnas investīcijas, – tā sacīja Rīgas pilsētas izpilddirektora padomniece Juhņēviča.