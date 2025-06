Skride: Piedzerties ir sliktāk nekā pārēsties Ieteikt







Kā sevi pasargāt svētkos un kā lustīga ēšana un dzeršana ietekmē sirdi, TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro RSU profesors, Skrides Sirds klīnikas dibinātājs, kardiologs Andris Skride. Profesors arī uzskaita padomus, ko svarīgi atcerēties svētku laikā.

Pārēšanās kopā ar alkoholu var izraisīt sirds ritma traucējumus.

Svētku laikā slimnīcās bieži nonāk cilvēki ar sirdsdarbības ritma traucējumiem, piemēram, mirdzaritmiju, kuras viens no izraisītājiem ir alkohols. Tāpēc vajadzētu alkoholu lietot ar mēru – 1 glāzi vīna vai alus kausu, bet ne vairāk, mācēt laikā apstāties. Nav labi ne piedzerties, ne pārēsties, bet piedzerties ir sliktāk nekā pārēsties.

Uz paģirām nav ieteicams dzert kafiju.

Kafija satur kofeīnu. Cilvēkiem otrā rītā pēc alkohola lietošanas jau tāpat būs tahikardija – paātrināta sirdsdarbība un kafija, kofeīns, sirdi vēl vairāk dzīs uz priekšu. Tāpēc labāk uz paģirām dzert tēju vai ūdeni.

Kā atšķirt aizrīšanās simptomus (ja citi nav redzējuši, nezina, ka cilvēks aizrijies) no infarkta?

Simptomi būs atšķirīgi. Pie mikokarda infarkta tās būs dedzinošas, spiedošas, žņaudzošas sajūtas aiz krūšu kaula, tās izstaros uz kreiso roku, vēderu, žokli, var būt auksti sviedri, paātrināts pulss, pat vemšana. Šīs sajūtas nepāriet. Savukārt aizrīšanās gadījumā cilvēks nevarēs parunāt, paelpot, paliks zilganas lūpas, tāpēc pēc iespējas ātrāk jādabū ārā svešķermenis no elpceļiem. Jāsauc ātrie un vēl palīdz Heimliha paņēmiens – ar rokām vajag aptvert cietušo no mugurpuses, vienu roku savilkt dūrē, ar otru aptvert dūri. Ar dūres plakanāko daļu (kur īkšķis aptver rādītājpirkstu) klepus brīdī virzienā uz augšu spēcīgi spiež uz diafragmu. Tas ir starp nabu un vietu, kur savienojas ribu loki – kauliem nav jāskaras klāt! To veic 5 reizes, tad pārliecinās, vai mutē nav parādījies svešķermenis. Ja nepieciešams, Heimliha paņēmienu atkārto vēlreiz.

Sāpes sirdī var sajaukt ar sāpēm kuņģī.

Simptomi ir ļoti līdzīgi un, ja cilvēku ieved ar sāpēm vēderā, pirmais, kas jādara, ir jāuztaisa elektrokardiogramma.

Vai pelde baļļā ir bīstama sirds slimniekiem?

38-40 grādu temperatūrā nav bīstama. Galvenais ir nepārsniegt temperatūru, nesēdēt 2-3 stundas. Bīstamas ir baļļas ar elektrību, pārvadājamās. Regulāri no NMPD dzirdam, ka tieši no šīm baļļām cilvēki saņem elektrotriecienu un pat aiziet bojā.