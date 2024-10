Slaidiņš: Krievi Doņeckas apgabalā masveidā pielietojuši gāzes granātas “K-51” Ieteikt







Brīdinām, ka video var būt jums nepatīkami skati.

Reklāma Reklāma

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, stāstot par notiekošo Doņeckas apgabalā – Pokrovskas un Kurahoves sektorā, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš uzsvēra, ka tur krievi nedaudz virzoties uz priekšu.

Ukrainas bruņotie spēki šajā reģionā bija atvairījuši spēcīgu Krievijas bruņoto spēku uzbrukumu, kurā kopumā bija iesaistītas 33 kaujas tehnikas vienības, kas bija ceļā uz Kurahovi. “Tikai pie Selidoves Ukrainas spēkiem ar lielām grūtībām izdodas noturēt krievu spiedienu. Turklāt pie Selidoves krievi masveidā ir pielietojuši gāzes granātas “K-51″,” sīkāk pastāstīja NBS majors Slaidiņš.

Slaidiņš TV24 raidījumā demonstrēja arī video kadrus no Selidoves, kuros redzams, kā pēc uzkāpšanas uz mīnām iet bojā krievu karavīri. “Ukraiņu inženieru vienības pa nakti ir pastrādājušas – nomīnējušas. Mīnas var likt arī attālināti. Protams, pret kājniekiem tas ir ļoti efektīvi. Var arī lamatmīnas salikt tie inženieri, kas to māk, tur plaši var pielietot dažādas metodes,” skaidroja Slaidiņš, rādot skatus no frontes.

Turpinot stāstīt par aktualitātēm Doņeckas apgabalā, NBS majors vērsa uzmanību uz uzbrukumu, ko ukraiņiem izdevās atvairīt virzienā uz Kurahovi.

“Neskatoties uz to, ukraiņi tur ir zaudējuši nelielu teritoriju. Redzam, ka virzienā uz Kurahovi krievi tiešām cenšas maksimāli iesaistīt kaujas tehniku savu mērķu sasniegšanai. Tur jau ir izveidojusies diezgan pamatīga kapsētiņa, jo skaidrs, ka apvidus tur kājniekiem ir grūts. Tur iziet ir diezgan šauri… Tur ir viens ceļš, tāpēc krievi cenšas [tikt] dažādos veidos – gan ar tehniku, gan ar kājniekiem,” tā sacīja Sladiņš, TV24 raidījumā vienlaikus demonstrējot uzfilmēto video no karadarbības vietas un tur bojāgājušos karavīrus.

Militārais eksperts piebilda, ka neskatoties ukraiņu atvairītajiem uzbrukumiem, “krieviem ir panākumi šajā frontes sektorā”. Slaidiņš TV24 raidījumā demonstrēja karti, lai uzskatāmi parādītu, kur tieši krievi ir pietuvojušies Kurahovei.

“Tur redzam ūdens šķērsli, atklātus laukus un praktiski tikai vienu ceļu. Un krieviem būs ļoti grūti šķērsot šo atklāto teritoriju,” komentēja Slaidiņš, atzīstot, ka apvidus Kurahovē spēlē izšķirošu lomu. “Cik krieviem vajadzēja dienas, nedēļas, lai viņi pavirzītos un ieņemtu šo nelielo zemes pleķīti?” retoriski jautāja Slaidiņš, stāstot par aktualitātēm frontē Pokrovskas un Kurahives sektorā – Doņeckas apgabalā Ukrainā.

Reklāma Reklāma

Plašāk skatieties pievienotajā video!