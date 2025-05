Dmitrijs Medvedevs Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Medvedevs piedraud Ukrainai ar sekām gadījumā, ja tā atteiksies no miera sarunām: “Kijivas režīmam ir arī cits ceļš…” Ieteikt







Krievijas Drošības padomes vadītāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs paziņojis, ka Ukrainu sagaida ceļš uz bezierunu kapitulāciju, ja Kijiva atteiksies no miera sarunām. Šādu paziņojumu viņš izteica Sanktpēterburgas Starptautiskajā juridiskajā forumā, vēsta Krievijas mediji.

Reklāma Reklāma

“Miera sarunas varētu ļaut sasniegt mieru, taču jāatceras, ka Kijivas režīmam ir arī cits ceļš, par kuru arī vairākkārt ir runāts. Tas ir ceļš uz bezierunu kapitulāciju. Šāda miera formula arī pastāv starptautiskajās tiesībās. Runājot atklāti – daudziem mūsu valstī tā patīk daudz vairāk,” sacīja Medvedevs.

Turklāt viņš piebilda, ka šobrīd Ukrainā it kā “nav personu, kas būtu pilnvarotas noslēgt miera līgumu”. Viņš kārtējo reizi uzsvēra, ka Ukraina var saglabāt savu valstiskumu tikai tad, ja piekritīs Krievijas nosacījumiem attiecībā uz uguns pārtraukšanu.

Papildus tam Medvedevs apgalvoja, ka “šajā situācijā ar Ukrainu ir vajadzīgs miers, nevis pamiers”. Vēl viņš izteicās, ka idejas autori par miera uzturētāju spēku ieviešanu Ukrainas teritorijā no tā saucamās “gribētāju koalīcijas” it kā nemaz “necenšas sasniegt mieru”.

“Aiz skaistiem vārdiem slēpjas ne tikai vēlme paplašināties un ieviest okupācijas režīmu atlikušajā Ukrainas teritorijā, bet arī galu galā ievilkt visas puses jaunā, daudz plašākā militārā konfliktā,” piebilda Medvedevs.

Iepriekš Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs pastāstīja, kā Krievija un Ukraina strādās pie memoranda par miera sarunām un uguns pārtraukšanu. Viņš paziņoja, ka konkrēti lēmumi par vietu, kur turpināt divpusējos kontaktus, vēl nav pieņemti.

Turklāt amerikāņu žurnālists Džeimss Metjūzs no Sky News norādīja, ka ASV prezidents Donalds Tramps cenšas distancēties no miera vienošanās, jo ir sapratis, ka nespēj izbeigt karu Ukrainā. Pēc viņa domām, Vašingtona atkāpjas no vadošās lomas sarunās.