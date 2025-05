“Liela daļa krievu kopumā atbalsta karu, bet nejūtas par to atbildīgi,” stāsta Slaidiņš par britu pētījumā secināto Ieteikt







“Interesantu pētījumu veikuši “The Times” par krievu attieksmi pret karu Ukrainā. Un viņi uzsver, ka paranoiskie patrioti Krievijā baidās no nežēlīgā kara, ko Putins ir uzsācis, bet režīms ir radījis uzvaras kultu, taču noskaņojums Krievijas sabiedrībā kļūst arvien drūmāks,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Urkainā” informēja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, atsaucoties uz britu medija “The Times” veikto pētījumu.

Reklāma Reklāma

“Nu tur arī jāpasaka “Paldies!” dažādām informatīvajām operācijām, ar ko Ukrainas puse cenšas pārpludināt Krievijas informatīvo telpu. Bet cenas aug, inflācija aug. Varbūt skaisti un jauki ir Sanktpēterburgā, Maskavā, bet atkal – tas parastais Ivans, kurš guļ uz krāsns, ir gatavs iet [karot] par to piedāvāto naudu!” atzina Slaidiņš.

NBS majors turpināja citēt “The Times” pētnieku secināto: “Lai arī Putins censtos salīdzināt PSRS cīņu pret nacismu Otrā pasaules kara laikā ar savu pašreizējo safabricēto denacifikācijas kampaņu, reklāmas Krievijā neizbēgami atgādina par neizbēgamo atšķirību starp abiem konfliktiem. Nu, tas ir viennozīmīgi. Miljoniem padomju cilvēku, protams, iestājās Sarkanarmijā, jo toreiz nacistiskā Vācija bija agresors. Bet šobrīd Krievijas diktatora armiju arvien vairāk pārstāv algotņu kontingenti.”

Tāpat Slaidiņš, atsaucoties uz britu medija pētījumu, uzsvēra, ka Krievijas iedzīvotāji apzinās to, ka došanās karā ir apzināts un finansiāls lēmums.

“Tāpēc, ja frontē iet bojā kāds no viņu paziņām, krievi var just līdzi, bet vienlaikus viņiem nerodas sajūta, ka tā bija varonīga rīcība valsts vārdā. Liela daļa krievu kopumā atbalsta karu, bet nejūtas par to atbildīgi. Cilvēki nesaprot kara pret Ukrainu iemeslus, viņi to uztver kā Putina karu,” sacīja NBS majors Slaidiņš TV24 raidījumā, atsaucoties uz britu medija “The Times” veikto jaunāko pētījumu par Krievijas iedzīvotāju attieksmi pret karu Ukrainā.

Pilnu TV24 raidījumu “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skatieties video šeit: