Slavenais basketbola treneris Gregs Popovičs, kurš kopš 1996.gada trenē NBA klubu Sanantonio “Spurs, kā arī ir bijis ASV izlases galvenais treneris, slovēņu talantu Luku Dončiču salīdzina ar NBA leģendu Īrvinu “Maģisko” Džonsonu.

Dončičs aizvada otro sezonu NBA, šogad Dalasas “Mavericks” komandā cīnoties plecu pie pleca ar Latvijas basketbola zvaigzni Kristapu Porziņģi. Dončičs, kuram ir tikai 20 gadi, aizvada lielisku sezonu, kurā viņš 26 spēlēs vidēji guvis 29,1 punktu, izcīnījis 9,6 atlēkušās bumbas un izdarījis 8,8 rezultatīvas piespēles.

Pirms pusotras nedēļas Dončičs guva potītes traumu, bet laukumā atgriezās ceturtdien tieši pret Popoviča vadīto “Spurs”. Dalasas komanda uzvarēja ar 102:98, bet Dončičs izcēlās ar 24 punktiem, 10 atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm.

Popovičs uzsver tieši Dončiča spēju redzēt un lasīt “spēles laukumu”.

“Man nepatīk to teikt, jo viņš (Dončičs) nav Maģiskais Džonsons, taču viņam ir tādas pat spējas redzēt “laukumu”. Viņš to dara intuitīvi! To nevar iemācīt. Dončičam vienkārši ir tādas pat dotības, kuras viņš izmanto. Viņš laukumā spēj paveikt “elles” darbu,” sacīja Popovičs.