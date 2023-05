Ainārs Šlesers. Foto: LETA

Šlesers: LPV sagaida Valsts prezidenta kandidāta iestāšanos par Kariņa valdības nomaiņu







Partijai “Latvija pirmajā vietā” (LPV) būs svarīgi, lai Valsts prezidenta amata kandidāts, kuru tā atbalstīs, iestātos par Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) vadītās valdības nomaiņu, aģentūrai LETA sacīja LPV līderis Ainārs Šlesers.

Ja neparādās kāds jauns kandidāts un ja “Apvienotā saraksta” (AS) izvirzītais kandidāts, uzņēmējs Uldis Pīlēns apliecinās atbalstu pašreizējās valdības nomaiņai, tad LPV būs gatava viņu atbalstīt Valsts prezidenta vēlēšanās, paziņoja Šlesers. Pīlēna pārstāvētā AS ir viena no trim partijām Kariņa valdības koalīcijā.

Savukārt, ja AS uzskatot, ka pašreizējai valdībai jāturpina strādāt, tad partijai pašai jāatrod vienošanās koalīcijā par atbalstu vienam kandidātam – Pīlēnam vai ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam (JV), piebilda LPV līderis.

Politiķis pozitīvi novērtēja Pīlēna kā uzņēmēja pieredzi. Frakcijas deputāti vēlēšoties dzirdēt AS dibinātāja plānu Latvijas tautsaimniecības attīstībai.

Partijas deputāti labprāt satiktos arī ar “Jaunās vienotības” (JV) virzīto kandidātu Rinkēviču un “Progresīvo” virzīto publiskās pārvaldības eksperti Elīnu Pinto, kuru Šlesers nepazīstot. Politiķis uzsvēra, ka svarīgi, lai debatēs kandidāti sniegtu atbildes uz sabiedrībai svarīgiem jautājumiem.

Šlesers sagaida, ka Valsts prezidenta amata kandidātiem būtu jāapliecina, ka viņi atbalsta Kariņa valdības nomaiņu. Kā labāko risinājumu Šlesers cer piedzīvot situāciju, ka vēl pirms Valsts prezidenta vēlēšanām, piemēram, AS, LPV, Zaļo un zemnieku savienība, “Progresīvie” un Nacionālā apvienība parakstītu vienošanos par atbalstu Pīlēnam un par plānu izveidot jaunu valdību pēc prezidenta vēlēšanām.

Vienīgais, kas traucējot raitāk virzīties uz jaunas valdības izveidi, esot jautājums, “kur likt Kariņu” jeb kādu amatu Kariņam ieņemt pēc premjera posteņa, spekulēja Šlesers.

Kā ziņots, pašlaik Saeimā pārstāvētās partijas ir pieteikušas trīs Valsts prezidenta amata kandidātus – “Apvienotais saraksts” amatam virza savu dibinātāju Pīlēnu, “Progresīvie” – publiskās pārvaldības eksperti Pinto, bet “Jaunā vienotība” – ārlietu ministru Rinkēviču. Nevienam no šiem kandidātiem pagaidām nav skaidra balsu vairākuma, lai uzvarētu vēlēšanās.

Pašreizējais Valsts prezidents Egils Levits sākotnēji piekrita, bet vēlāk atteicās no kandidēšanas uz otro termiņu. Viņu amatam bija gatava virzīt Nacionālā apvienība un atbalstīt “Jaunā vienotība”, taču vienotu atbalstu koalīcijā iegūt neizdevās, tātad arī viņa pārvēlēšanai būtu pietrūcis balsu.

Citas partijas pašlaik nav pieteikušas ambīcijas šajās vēlēšanās virzīt savu Valsts prezidenta amata kandidātu.

Valsts prezidenta vēlēšanas Saeimā notiks maija pēdējā dienā.