Ilustratīvs foto Foto-Fotolia

Slimnīcā ar smagu Covid-19 slimības gaitu nonācis zīdainis Ieteikt







Pagājušajā nedēļā Latvijas slimnīcā ar smagu Covid-19 slimības gaitu nonācis zīdainis, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija.

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca aģentūrai LETA apstiprināja, ka šāds gadījums ir bijis un 25.oktobrī slimnīcā nonāca bērns zīdaiņa vecumā, kuram ir blakusslimības. Šobrīd zīdainis atrodas intensīvās terapijas nodaļā.

Salīdzinot ar pagājušo nedēļu, slimnīcās ievietoto ar Covid-19 inficēto pacientu skaits ir samazinājies no 290 līdz 278.

Pēdējās trīs dienās Latvijas stacionāros ievietoti 18 Covid-19 pacienti. Pēdējo 24 stundu laikā no slimnīcām izrakstīti pieci Covid-19 pacienti.

Kopumā no visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem 118 cilvēkiem Covid-19 ir pamatdiagnoze. No stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 115 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet trīs – ar smagu slimības gaitu.

No visiem pacientiem ar vidēji smagu slimības gaitu 40 pacienti ir vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem, 30 – vecumā no 70 līdz 79 gadiem. 15 pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu ir 60 līdz 69 gadus veci, bet 12 – no 90 līdz 99 gadu vecumam.

Vēl astoņi pacienti ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, četri – vecumā no 40 līdz 49 gadiem un pa diviem vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 10 līdz 19 gadiem un līdz deviņu gadu vecumam.

Savukārt smaga slimības gaita ir vienam bērnam līdz deviņu gadu vecumam un pa vienam pacientam 50 līdz 59 gadu un 60 līdz 69 gadu vecumā.

Jau vēstīts, ka pēdējās trīs diennaktīs Latvijā kopumā reģistrēti 935 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Kopumā trīs dienu laikā laboratoriski veikts 5381 Covid-19 izmeklējums, no kuriem 17,4% bija pozitīvi.

Divu nedēļu Covid-19 saslimstības kumulatīvais rādītājs Latvijā samazinājies no 439,3 līdz 415,7 uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt septiņu dienu kumulatīvais rādītājs ir samazinājies no 191,5 līdz 184,2 uz 100 000 iedzīvotāju.

Aizvadītājā diennaktī nav saņemtas ziņas par ar Covid-19 inficētu pacientu nāvi, bet kopumā līdz šim Latvijā miruši 6053 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

SPKC iepriekš aģentūrai LETA skaidroja, ka var būt vērojamas nesakritības mirstības datos – tiem varot būt mēneša vai pusotra nobīde. Informācija par mirušajiem pacientiem tiek apkopota arī no Nāves cēloņu reģistra, kur apkopotas ziņas par pilnīgi visiem nāves gadījumiem, tostarp arī no Covid-19, par kuriem, piemēram, iepriekš nav bijušas ziņas. Savukārt SPKC dati pamatā ir no slimnīcām un pansionātiem, kas ziņo par nāves gadījumiem. Turklāt ir vēl būtisks skaits cilvēku, kuriem reģistrēts, ka Covid-19 ir bijis nāves iestāšanās veicinošs faktors.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 952 099 gadījumos.

Pēc aģentūras LETA aprēķiniem, pēdējās septiņās dienās ar Covid-19 inficējušies 3488 cilvēki.