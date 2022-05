Šmidre: “Ja būs noslēgts pamiers, tad aizmirsīs par visiem noziegumiem” Ieteikt







Pēteris Šmidre uzņēmējs, Telekomunikāciju asociācijas valdes priekšsēdētājs, TV24 “Preses klubā” norādījis, ko vajag darīt Latvijai Ukrainas kara sakarā un vai pēc pamiera noslēgšanas tiks tiesāti noziedznieki.

“Ja būs noslēgts pamiers kaut kur Ukrainai pa vidu, tad aizmirsīs par visiem noziegumiem un tā tālāk,” norāda uzņēmējs.

“Uz šodienu tas, vai būs tiesa, vai nebūs tiesa, vai būs notiesāts kāds zaldātiņš, vai nebūs notiesāts – tas nekādu ietekmi uz Krievijas armiju nerada. Šodien frontē kā šāva, tā šauj, kā meta bumbas, tā met,” uzskata P.Šmidre.

“Protams, mums jādomā par to, kā sodīt tos, kuri pārkāpj visu ko, bet līdz šodienai Krievijas armija jau pārkāpa visu, ko varēja pārkāpt. Nu un kas? Nekas nav noticis,” skeptisks ir uzņēmējs.

Tomēr viņš uzskata, ka ir arī lieta, ko var un vajag darīt: “Šodien mūsu uzdevums, un Latvija to arī dara, mūsu valdība to dara, mēģina visiem spēkiem ietekmēt rietumu sabiedrību uz vairāk aktīvu kaut kādu dalību, uz to, lai tomēr būtu ieroči. Uz to, lai tie būtu ātrāk. Tas ir galvenais, ko mēs šodien varam.”