“Varbūt šīs debates būtu pat lietderīgi organizēt angļu valodā, jo tad mēs varētu saprast, cik daudz no kandidātiem patiešām brīvi pārvalda angļu vai varbūt franču valodu, vai ir un būs spējīgi patiešām strādāt Eiropas Parlamentā, komunicēt un veidot tos formālos un neformālos tīklus tur, kur to vajag,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda politoloģe un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) lektore Lelde Metla-Rozentāle, diskutējot par sabiedrībā asu reakciju guvušo ziņu par to, ka sabiedriskais medijs Latvijas Televīzija (LTV) savā multimediju platformā “Rus.lsm” plāno rīkot Eiropas Parlamenta (EP) priekšvēlēšanu debates krievu valodā.

“Īsti tā krievu valoda jau viņiem tur nebūs noderīga,” domā politoloģe.

“Patiesībā jau Vēlēšanu likums paredz, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanās var piedalīties arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, un mums starp viņiem vienojošā valoda, protams, ir angļu valoda. Tad jau vairāk pamatojums būtu izvēlēties kādu Eiropas Savienības valodu,” uzsvēra Metla-Rozentāle.

Politoloģes teikto TV24 raidījuma “Preses klubs” diskusijā papildināja mūziķis Aivars Hermanis, sakot: “Šo ideju vajag piespēlēt! Šis varētu labi darboties, jo tad varētu redzēt, kurš teorētiski varētu būt pietiekoši labs angļu valodas zinātājs un tamlīdzīgi. Tā ir zināma grupa. Kā mēs zinām, ka bieži vien cilvēki, kas ir manos gados un tamlīdzīgi, angļu valodu nezina, un latviešu valodu zina kā savu vienīgo lielo valodu, un viss.”

