Šodien mājās nedrīkstēs sēdēt! Laika prognoze svētdienai
Svētdiena būs pavasarīgi silta, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām valsts austrumos īslaicīgi uzlīs, savukārt pēcpusdienā lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Vakarā mākoņi pilnībā izklīdīs.
Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un gaiss iesils līdz +18…+23 grādiem. Tikmēr daudzviet piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāk, tur +14…+17 grādi. Dienas vidū ultravioletais starojums būs vidēji augsts līdz augsts.
Galvaspilsētā būs lielākoties saulains un sauss laiks. Vējš turpinās lēni pūst no rietumu puses, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +19…+21 grāda atzīmei.