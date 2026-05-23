VIDEO. Kā gleznā: aculieciniekam izdevies noķert pasakainu mirkli ar briežiem, kas burtiski dejo ziedošā laukā 0
Sociālajos tīklos strauju popularitāti un sajūsmas pilnu reakciju iemantojis kāds ārkārtīgi mierpilns un estētiski skaists video, kas uzņemts Baltkrievijā. Kādam aculieciniekam izdevies iemūžināt patiesi maģisku dabas skatu – vairāku briežu graciozu un šķietami sinhronu pārvietošanos pa koši dzeltenu, ziedošu rapšu lauku.
Video acumirklī izplatījies internetā, aizkustinot tūkstošiem skatītāju, kuri komentāros neslēpj sajūsmu, salīdzinot redzamos kadrus ar pasaku grāmatu ilustrācijām vai gleznām un atzīstot, ka šis video sniedz neticamu miera un harmonijas sajūtu.
Redzot lielo atsaucību un skatītāju interesi par to, kur tieši šis dabas brīnums tapis, video autors komentāru sadaļā nav slēpis precīzāku informāciju un labprāt atklājis noslēpumaino vietu. Izrādās, kadri nofilmēti ceļa posmā pirms Staiki ciemata.