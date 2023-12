Foto: Shutterstock

Šodien tevi vilinās uz tālām vietām, meklējot piedzīvojumus! Horoskopi 16. decembrim







Auns

Šodien tevi vilinās uz tālām vietām, meklējot piedzīvojumus. Tomēr, ja pirmo vēlmi var būt grūti īstenot, tad otrās vēlmes apmierināšanai mājās atradīsi daudz apstākļu.

Vērsis

Tavas iespējas būs ļoti lielas, taču tu pats tās nepamanīsi un attiecīgi nespēsi izmantot, kamēr nevarēsi atbrīvoties no tuvākās apkārtējo ietekmes.

Dvīņi

Vai tev patīk iepirkties? Ja jā, ņem kādu līdzi un dodies tik uz priekšu. Bet galvu tu nepazaudēsi, jo vērīgi lasīsi cenu zīmes.

Vēzis

Šodienas notikumiem vajadzētu nospēlēt tavā labā, tev tikai jāizdomā, kā izmantot savas priekšrocības. Taču netērē pārāk daudz laika pārdomām – situācija mainās pārāk ātri.

Lauva

Tava galva darbosies ļoti labi, taču nepareizā virzienā. Mēģinot izprast, kāpēc tā, izskaidrot tā iemeslu, tikai veltīgi tērēsi savu laiku.

Jaunava

Tev šodien izdosies sasniegt daudz vairāk, nekā tu varēji iedomāties, ja vien pratīsi mazliet mīkstināt savu pašapmierinātību un pieņemsi kāda cita palīdzību.

Svari

Naudas jautājumi šodien būs tik viegli atrisināmi, ka tie var šķist nenozīmīgi. Tomēr tā nav, un tos nekādā gadījumā nevajadzētu atstāt novārtā.

Skorpions

Tu būsi ļoti kritisks. Apgāžot kārtējo autoritāti, mēģini padomāt, kāpēc tev tas bija jādara. Jo nekas no tā nepaliks bez sekām.

Strēlnieks

Tev šodien būs dots ieraudzīt to, kas apslēpts no citu acīm. Taču tev nevajadzētu izmantot to pārāk daudz, jo citiem tas var nepatikt.

Mežāzis

Tev nāksies sevi kontrolēt, turklāt stingrāk nekā jebkad agrāk. Būs neticami grūti pretoties vēlmei darīt nepārdomātas, trakas lietas.

Ūdensvīrs

Šodien visa veida centieniem vajadzētu būt veiksmīgiem. Ikdienišķas darbības tev nesniegs gaidīto prieku.

Zivis

Centies turēties tālāk no lieliem cilvēku pūļiem. Īpaši nevēlams, ja tava uzturēšanās būtu sporta fanu vidū. Pastāv liela nelaimes gadījumu iespējamība.