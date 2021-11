Foto: Shutterstock

Šodien visādam gadījumam sagatavo “drošības vesti”! Horoskopi 14.novembrim Ieteikt







Auns

Šodien tev būs vajadzīgs drauga plecs, jo kādu brīdi tev liksies, ka nekas nenotiek tā kā tu vēlies un gribēsies mest plinti krūmos. Tomēr, galu gala, tu saņemsies un visu izdarīsi pareizi!

Vērsis

Visādam gadījumam sagatavo “drošības vesti” – var gadīties piedzīvot kādus likteņa triecienus. Tomēr nevajag tāpēc baidīties no visa – centies izbaudīt dienu, bet nevajadzētu pārlieku riskēt.

Dvīņi

Iespējams, tu esi atvēzējies pārāk tālu un pārāk spēcīgi – plāni tev būs, bet iespējas tos realizēt – gandrīz nekādas. Pieņem to.

Vēzis

Neskatoties uz to, ka tu brīžiem būsi it kā atrauts no realitātes, vislielāko atbalstu tu tomēr gūsi no tuviniekiem un draugiem. Neriskē! Risks šodien neattaisnosies vispār.

Lauva

Mēness ietekmē tu būsi noskaņots uz romantismu, sapņošanu un vispār – mieru. Tev arī būs grūti atrast iemeslu, kāpēc šodien vispār vajadzētu strādāt… Bet ir taču brīvdiena! Pareizi tu domā!

Jaunava

Šodien tev būs īpaši smagi atzīt savas kļūdas. Jo tu pats īsti neapzināsies, kad un kādā veidā esi tās pieļāvis. Tomēr tev jāsaprot, ka tad, ja tu kļūdas neatzīsti, nevari mainīt apkārtējos apstākļus.

Svari

Šo dienu vēlams pavadīt kopā ar tiem cilvēkiem, kas tevī nerada uztraukumu un stresu. Dienu, kas būs piepildīta ar mieru. Šodien tas ir ļoti svarīgi.

Skorpions

Ja tu kaut uz sekundi šodien spēsi aizvērt acis un atpūsties – tas jau būs sasniegums! Jo diena solās būt ļoti, ļoti aktīva un pat saspringta!

Strēlnieks

Slinkums šodien izaugs milzīgs. Un tev pašam ar to tikt gala būs tik ļoti grūti! Bet nāksies! Sēžot uz vietas nekas nenotiks!

Mežāzis

Pēdējais, par ko tu šodien domāsi, būs tie jautājumi, kas ir saistīti ar tavu uzvedību. Citiem tu būsi pilnīgi nesaprotams.

Ūdensvīrs

Pamēģini sajusties kā situācijas noteicējs – jo ātrāk tā jutīsies, jo veiksmīgāk visu izdosies atrisināt! Nečīksti, bet dari!

Zivis

Pievērs šodien uzmanību tam, kas ir ap tevi un blakus tev. Izrādīsies, ka tam nozīme ir daudz lielāka nekā tu sākumā varētu iedomāties.