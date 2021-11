Foto: Shutterstock

Maģiskās eņģeļu stundas no 13. līdz 19.novembrim: kādas vēlmes piepildīsies? Ieteikt







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 13. līdz 19. novembrim:

Sestdiena, 13.novembris: ja tev jākārto eksāmeni vai jādodas uz darba interviju, palūdz eņģelim veiksmi. Dari to laikā no 07:55 līdz 08:45.

Svētdiena, 14.novembris: saglabāt mieru tev izdosies saspringtās situācijās, ja eņģelis tev palīdzēs. Lūdz viņam to no 11:10 līdz 11:45.

Pirmdiena, 15.novembris: ja tu dodies kaut kur ceļojumā vai komandējumā, palūdz, lai eņģelis parūpējas par drošu ceļu. Lūdz viņam to laikā no 09:45 līdz 10:25.

Otrdiena, 16.novembris: laikā no 10:00 līdz 10:00 palūdz eņģelim, lai viņš tev palīdz uzveikt negatīvās emocijas. Viss izdosies!

Trešdiena, 17.novembris: saglabāt laimi, ģimenes saticību un līdzsvaru dzīvē tev palīdzēs tavs Sargeņģelis. Lūdz to viņam no 09:35 līdz 10:25.

Ceturtdiena, 18.novembris: atrisināt finansiālās problēmas tev var palīdzēt eņģelis, ja tu viņam par to palūgsi. Izdari to laikā no 10:15 līdz 11:02.

Piektdiena, 19.novembris: šajā dienā palūdz eņģelim, lai viņš tev palūdz pavirzīties solīti tuvāk saviem sapņiem. Izdari to laikā no 11:32 līdz 12:05.

