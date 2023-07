Šogad siens ir zelta vērtē – daudzi lauksaimnieki būs spiesti barības trūkuma dēļ būtiski samazināt ganāmpulkus

Ilustratīvs attēls. Foto – Anda Krauze

Šis gads nav vienkāršs – ilgstošais sausums ir ietekmējis daudzi dārzeņu, ogu, sēņu ražas, taču arī sienu neizdodas ievākt pietiekami daudz. Privātās sarunās vairāku fermu īpašnieki pauduši pamatīgu pesimismu un gatavojas, ka rudenī var nākties būtiski samazināt ganāmpulkus, jo vienkārši nepietiks barības.

Lai precīzāk saprastu situācijas nopietnību, sazinājāmies ar Lopkopības saimniecību asociācijas valdes priekšsēdētāju Kasparu Melni.

Viņš zina teikt, ka šobrīd, salīdzinot ar pagājušā gada šo pašu periodu, saimniecības ir savākušas aptuveni 30-50% siena. Savāktais apjoms, protams, ir atkarīgs no reģiona laikapstākļiem, konkrēti no nokrišņu daudzuma, no zālājiem un citiem apstākļiem.

Siena cenas arī šobrīd esot ļoti dažādas. Ir cilvēki, kas izprot situāciju un ir pretimnākoši, piedāvā saimniecībām sienu par simbolisku cenu. Ir tādi, kas šo situāciju izmanto negodprātīgi un internetā ir redzētas ļoti augstas un neadekvātas cenas, piemēram, gan par siena ruļļiem, gan pļavu nopļaušanu. Asociācijas vadītājs saka paldies tiem cilvēkiem, kas šo situāciju neizmanto ļaunprātīgi un nāk pretī saimniecībām- piedāvājot nopļaut un savāk savas pļavas.

Ko darīt, ja siena trūkst? Kaspars Melnis saka: “Šādās situācijās ir daļa saimniecību, kas daudz skrupulozāk pieiet lopu samazināšanas jautājumam, jo vienkārši nav variantu, ja nav ar ko barot lopus, vai arī saimnieks redz, ka savāktais vai plānotais siena apjoms nespēs nodrošināt ganāmpulku līdz nākamajai siena sezonai- tad nav citu varinatu kā dažādos ceļos samazināt ganāmpulka lielumu.

Kopumā tam būs ļoti spēcīgas ilgtermiņa sekas, jo, lai atjaunotu ganāmpulku tas ir ilgstošs, laikietilpīgs process, kas ilgst gadiem. Tāpat pie šāda scenārija, tas atsauksies gan uz ilggadīgo zālāju noganīšanas, apsaimniekošanas, gan arī tālāk jau uz saimniecības ieņēmumiem, nomaksātajiem nodokļiem, darbvietām un uz tautsaimniecību kopumā.”

Eksperts arī zina teikt, ka šajā brīdī jau saimniecības ir izmantojušas visas alternatīvas, jo tagad tiek nopļauti gan ziemas graudaugi, gan vasarāji, gan auzas un satīti gan skābsiena, gan siena ruļļos, gan arī salikti skābbarības bedrēs. Tāpat šogad noteikti visi izmantos, un ruļļos satīs arī visus iespējamos salmus, ko citkārt daudz saimniecības ieara zemē.

Reālo situāciju nozarē redzēsim oktobrī, novembrī, kad visas iespējās un barības vākšanas opcijas būs izmantotas. Tad redzēsim, cik katrs spēja savākt no nepieciešamā apjoma sev ziemai. Tad arī cilvēki pieņems sāpīgos lēmumus, par cik samazināt lopiņu skaitu, lai spētu pabarot atlikušos..