Pamatīgu sašutumu sabiedrības acīs izraisījis 63 gadus vecs, ietekmīgs priesteris no Ganas, kurš par sievu apņēmis 12 gadus vecu meiteni, vēsta portāls “BBC.com”.

Aizvadītajā sestdienā, 30.martā, norisinājās kāzu ceremonija, kurā piedalījās arī desmitiem kopienas locekļu, izraisot pamatīgu Ganas iedzīvotāju sašutumu.

Uz kritiku kopienas vadītāji atbildējuši ar vārdiem, ka cilvēki vienkārši neizprot viņu paražas un tradīcijas.

Neskatoties uz to, ka likumā noteiktais minimālais vecums, lai apprecētos Ganā, ir 18 gadi, joprojām norisinās bērnu laulības.

Saskaņā ar globālās kampaņas NVO Girls Not Brides datiem, 19% meiteņu valstī apprecas pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un 5% apprecas pirms 15. dzimšanas dienas.

Ceremonijas laikā sievietes, kas runāja vietējā valodā, ieteica meitenei būt gatavai sievas pienākumiem un izmantot viņu uzdāvinātās smaržas, kas palielinās seksuālo pievilcību vīra acīs.

Šie paziņojumi veicinājuši vēl lielāku sabiedrības sašutumu, liekot varas iestādēm šķirt laulību.

Tikmēr Nungua pamatiedzīvotāju kopienas, pie kuras pieder gan meitene, gan priesteris, vadītāji izteikušies, ka meitene pirms sešiem gadiem sāka rituālus, lai kļūtu par priestera sievu un šis process netraucēja viņai izglītoties.

Gaidāms, ka meitenei būs jāveic vēl viena ceremonija, kas sagatavos viņu tādam laulību pienākumam kā bērnu piedzimšana.

Arī sociālo tīklu lietotāji, redzot video un bildes no ceremonijas, pauduši nosodījumu par notikušo.

SICKENING …

A 63 year old religious priest marries a 12 year old girl.

He should be charged and convicted for abduction and raping a minor.

But, in Ghana it's legal. It sucks!!!

https://t.co/V1cYSafzSb pic.twitter.com/LM1k9iUb9f

— sidsatsin63 (@sidsatsin63) April 2, 2024