Vācijas kanclers Olafs Šolcs ļoti īsi atbildēja, ka sudraba koferī ir viņa personīgās pirmās nepieciešamības lietas. Par to viņam tika pajautāts kopīgajā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski; Šolcam vaicāja – ko viņš uz Kijivu atvedis sudraba koferī, jo šā kofera fotogrāfijas izraisījušas interesi ukraiņu vidū.

“Cik daudz detaļu vēlaties uzzināt?” jautāja Šolcs. Šie kancleres vārdi klātesošajos izraisīja smieklus. “Vispār tādas lietas, kas tiek ņemtas ceļā. … nu, ko jums vajag,” – atbildēja Šolcs.

Internetā jau cirkulē daudz mēmes, kurās Šolcs ar sudraba koferi staigā pa Kijivu.

Note that I didn't write anything about the suitcase. pic.twitter.com/MvvIlxYfPf

Thank you for your support! We are waiting for good news.

“Uz to var viegli atbildēt”: Šolcs pastāsta, kāpēc viņš runāja ar Putinu

Vācijas kanclers šodien Ukrainā uzsvēra, ka Vācija nepārtrauks atbalstīt Ukrainu, kurai jāpaliek neatkarīgai un suverēnai valstij. Vācijas kanclers Olafs Šolcs arī paskaidroja, kāpēc viņš nesen zvanīja Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, kurš nevēlas izbeigt karu un uzsākt miera sarunas.

Šolcs uzsvēra: “Es skaidri pateicu, ka Ukrainai ir tiesības būt neatkarīgai, suverēnai valstij, kas nolemj, ka tā vēlas būt par daļu no Eiropas Savienības. Tai ir sava armija, savi bruņotie spēki, un tā var sasniegt savu pilnīgu neatkarību. Un tas nozīmē, ka Krievijai ir jāpārtrauc karš, un es viņam skaidri teicu, lai viņš izved karaspēku”

Pēc viņa teiktā, starp viņu un Putinu pastāv domstarpības attiecībā uz Ukrainu. “Bet tomēr jums ir jābūt skaidrai izpratnei un jāpauž, un tas ir tas, ko es izdarīju,” sacīja Šolcs. Vienlaikus, kā uzsvēra kanclere, viņš runāja par to, ka Vācija savu atbalstu Ukrainai nemazinās.

❗Scholz did not like Zelensky's tour of the military hospital. That face says everything!!

Scholz saw the result of his war with Russia at the expense of the lives and health of Ukrainians.

Wonder, did he go to visit any of the guys in the hundreds of mass graveyards all… pic.twitter.com/ieSr2V1dm3

— 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 (@SMO_VZ) December 2, 2024