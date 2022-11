Ilustratīvs attēls Foto: Panthermedia/Scanpix/LETA

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi lielākajā daļā Latvijas Ieteikt







Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir lielākajā daļā Latvijas, aģentūru LETA informēja “Latvijas valsts ceļi” (LVC).

Pa valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas un Vidzemes šosejām visā to garumā, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, kā arī pa Rīgas apvedceļu visā tā garumā.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Bauskas šosejas posmā no Rīgas līdz Iecavai, Jelgavas šosejas posmā no Rīgas līdz Jelgavai, pa Liepājas šoseju visa maršruta garumā, Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Usmai un pa Liepājas-Rucavas ceļu.

Latgales virzienā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Daugavpils šoseju visa maršruta garumā, Rēzeknes šosejas posmā no Jēkabpils līdz Rēzeknei, pa Grebņevas-Medumu šoseju, pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem, kā arī pa Kokneses šoseju visa maršruta garumā.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Ventspils apkārtni.

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 123 “Latvijas autoceļu uzturētāja” ziemas dienesta tehnikas vienības.

LVC atgādina, ka autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci.