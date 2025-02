Soross tērēja nodokļu maksātāju, nevis savu naudu, arī Latvijas filiālē! Slēdzot ASV Attīstības aģentūru, atklājas visi noslēpumi Ieteikt







Pirms slēgšanas ASV Attīstības aģentūra (USAID) novirzīja līdzekļus Sorosa saistītām iniciatīvām, teroristiem un drag karalienēm, vēsta justthenews.com.

Pirms Trampa administrācija slēdza USAID, šī aģentūra regulāri piešķīra finansējumu iniciatīvām, kas bija

saistītas ar Sorosa bezpeļņas organizāciju tīklu, kā arī līdzekļus novirzīja teroristiem un LGBT projektiem.

Izrādās, Soross savas programmas īstenojis nevis par savu, bet gan ASV nodokļu maksātāju naudu! Arī Latvijas Sorosa fonda filiāle saņēmusi $41,100.00 https://t.co/02qEg9d94A pic.twitter.com/1pPNz4Nrg2 — maijroze (@maijaroze_) February 6, 2025

Tās pašas bažas pauda arī daži senatori, norādot uz līdzīgu Sorosa atbalstītu programmu kaimiņvalstī Ziemeļmaķedonijā, kur vietējā organizācija Foundation Open Society-Macedonia saņēma atbalstu no USAID caur Open Society Foundations un īstenoja progresīvas politiskās iniciatīvas.

Citas Sorosa finansētas organizācijas, kas saņēma līdzekļus gan no viņa Open Society Foundations, gan no USAID, ir Pretkorupcijas darbības centrs Ukrainā un Transparency International.

Saskaņā ar šo organizāciju reģistriem, Pretkorupcijas darbības centrs sāka saņemt USAID finansējumu tajā pašā gadā, kad Maidana revolūcija gāza Ukrainas ievēlēto, Krievijai draudzīgo prezidentu Viktoru Janukoviču. Pati organizācija atzina, ka bija asi kritiska pret Janukoviča valdību un ministriem, kas tobrīd sakrita ar ASV Valsts departamenta nostāju.

2014. gada Maidana revolūcijas laikā toreizējā ASV Valsts sekretāra palīdze Viktorija Nulanda apmeklēja Ukrainu, un vēlāk nopludinātā telefonsarunā tika atklāts, ka ASV apsprieda iespējas ietekmēt jaunās valdības veidošanos Kijivā. Džordža Sorosa organizācija Open Society Foundations atteicās komentēt šo jautājumu.

Pēc USAID pagaidu slēgšanas, Trampa administrācija aizstāvēja šo lēmumu, atsaucoties uz daudziem kreisās politikas projektiem, kuri bija saņēmuši aģentūras finansējumu.

Baltā nama preses sekretāre Karolīne Leivita (Karoline Leavitt) pirmdien uzsvēra vairākus piemērus:

– 1,5 miljoni dolāru dažādības programmām Serbijā

– 32 000 dolāru par “transpersonu komiksu grāmatu” Peru

– 70 000 dolāru DEI mūziklam Īrijā

ASV Pārstāvju palātas Ārlietu komitejas priekšsēdētājs Braiens Masts (Brian Mast, R-Fla.) identificēja arī citus gadījumus:

– 15 miljoni dolāru prezervatīviem Taliban kontrolētajā Afganistānā

– Vairāk nekā 3 miljoni dolāru LGBTQ atbalsta programmām Karību jūras reģionā

USAID nepietiekamā uzraudzība – nauda nonāk teroristu rokās

Janvāra ziņojumā USAID iekšējais inspektors brīdināja par nopietnām “nepārskatāmības” problēmām, jo aģentūra izdalīja miljardiem dolāru ārzemju valstīm un organizācijām, pienācīgi nepārbaudot saņēmējus.

Viens no kliedzošākajiem gadījumiem bija Sīrijā, kur Justice Department apsūdzēja Mahmoudu Al Hafjanu, kurš novirzīja vairāk nekā 9 miljonus dolāru no USAID finansētās humānās palīdzības Al-Qaeda saistītajam grupējumam Al-Nusra Front.

Al Hafjans vadīja Sīrijas NVO ar 160 darbiniekiem un saņēma 122 miljonus dolāru no USAID starp 2015. un 2018. gadu. Šie līdzekļi bija paredzēti pārtikas paku iegādei bēgļiem, taču tās nonāca melnajā tirgū un tika pārdotas teroristiem.

ASV valdības inspektors brīdināja, ka līdzīgi gadījumi varētu atkārtoties arī Ukrainā vai Gazā, kur darbojas līdzīgas organizācijas, kas saņem Amerikas nodokļu maksātāju naudu.

Līdzīga situācija bija Etiopijā, kur USAID pārtikas palīdzība tika novirzīta karojošajām armijām Tigrē reģionā. Saskaņā ar Reuters ziņojumu, ANO Pasaules pārtikas programma jau gadiem bija zinājusi par šo zādzību, taču neko nedarīja, lai to novērstu.

Jaunā Trampa administrācija paaugstināja prasības pārskatāmībai, lai nodrošinātu, ka USAID līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar ASV nacionālajām interesēm.

Trampa administrācija īpaši apstrīdēja USAID finansējumu LGBTQ un kontracepcijas programmām Eiropā un Tuvajos Austrumos, norādot, ka ārzemju palīdzībai jābūt vērstai uz nacionālo drošību, nevis ideoloģiskām iniciatīvām.

Tāpat vairākas organizācijas, kas saņēma finansējumu no Sorosa tīkla, nonāca stingrā pārbaudē. Piemēram, Austrumu-Rietumu pārvaldības institūts (East-West Management Institute), kas daļēji finansēts no Sorosa Open Society Foundations, saņēma vairāk nekā 260 miljonus dolāru no USAID dažādām programmām:

– Likuma varas stiprināšana Gruzijā

– Pilsoniskās sabiedrības attīstīšana Ugandā

– Serbijas sarunu ar ES atbalstīšana

Šī pati organizācija Obama administrācijas laikā nonāca skandālā, kad Judicial Watch atklāja, ka “Justice for All” kampaņa Albānijā saņēma 9 miljonus dolāru no USAID, kas, kā apgalvoja republikāņi, nodrošināja kontroli Albānijas premjerministram pār tiesu sistēmu.

Toreiz vairāki republikāņu senatori vērsās pie Valsts sekretāra Reksa Tilersona (Rex Tillerson) ar pieprasījumu izmeklēt šo finansējumu, apgalvojot, ka ASV palīdzība tiek izmantota, lai īstenotu kreisās politikas iniciatīvas ārvalstīs.

Trampa administrācijas lēmums par USAID slēgšanu

Pēc šo atklājumu publicēšanas Trampa administrācija nolēma apturēt USAID darbību un veikt fundamentālu izvērtējumu par ASV nodokļu maksātāju naudas izlietojumu ārzemēs.

Tas bija daļa no plašākas ārpolitikas reformas, kuras mērķis bija novērst necaurspīdīgu un politiski motivētu ārvalstu palīdzības sadali.

USAID gadiem ilgi finansēja ne tikai humānās palīdzības projektus, bet arī kreisās politikas iniciatīvas, korumpētas organizācijas un pat teroristus. Šo problēmu atklāšana lika Trampa administrācijai pārtraukt tās darbību un izvērtēt nepieciešamos pārmaiņu soļus.