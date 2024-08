Speciālisti aicina cilvēkus nepeldēt applūdušo ielu piesārņotajā ūdenī Ieteikt







Vēl pavisam nesen Latviju piemeklēja diezgan spēcīga vētra. Vairākas pilsētas ilgstoši bija applūdušas, tāpēc iedzīvotāju pārvietošanās bija apgrūtināta. Tomēr bija cilvēki, kas šīs grūtības uztvēra ar humoru – metās veldzējošā peldē pa plūdu ūdeni un pārvietojās pilsētu ielās ar SUP dēli.

Reklāma Reklāma

Tomēr TV24 raidījuma “Uz līnijas” pieaicinātais eksperts Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis aicina nepeldēties šādā ūdenī.

“Ir saprotams, ka neviens šādu ūdeni nedzers, bet peldoties ir grūti izvairīties no sejas slapināšanas. Kaut kāds ūdens daudzums var nokļūt arī mutē un tikt norīts. Ja ūdens ir inficēts, tad sekas nav patīkamas,” skaidro eksperts.

Viss ir atkarīgs no tā cik tīrs vai netīrs ir šis ūdens. Ja tur ir patogēnie mikroorganismi, kas izraisa saslimšanas, tad viss atkarīgs no to koncentrācijas ūdenī: “Ja ir kādu notekūdeņu noplūde, tad, protams, šie mikroorganismi var būt ļoti lielās koncentrācijās.”

Lielu lomu spēlē arī katra cilvēka individuālā imūnsistēma. Ja tā ir stipra un cilvēks ir praktiski vesels, tad nekas var arī nenotikt.

Runājot par sekām, kādas var iestāties norijot piesārņotu ūdeni, Kadiķis min dizentēriju: “Slimību nosaukumi jau var būt ļoti dažādi, bet visām šīm slimībām ir vienādi simptomi- vedersāpes, caureja, nelabums, vemšana, paaugstināta temperatūra.”

Raidījuma vadītājs vaicā vai šādā situācijā mazāku lietavu gadījumā, bērni lēkājot pa peļķēm, arī var saķert kādu no šim infekcijām? Veselības inspekcijas eksperts skaidro, ka principā tas nav iespējams, jo ūdens, lai inficētos, ir jānorij.