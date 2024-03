Polijas Aizsardzības ministrija trešdien paziņojusi, ka atsauc pašreizējo Eirokorpusa komandieri ģenerāli Jaroslavu Gromadziņski, jo pret viņu ierosināta izmeklēšana. Ministrija pavēstījusi, ka izmeklēšanu uzsācis armijas izlūkdienests saistībā ar Gromadziņska pielaidi valsts noslēpumam.

Tāpēc pieņemts lēmums atcelt ģenerāli Gromadziņski no Eirokorpusa komandiera amata, paziņojusi ministrija, piebilstot, ka viņš saņēmis rīkojumu nekavējoties atgriezties Polijā.

Eirokorpuss, kura uzdevums ir vadīt un koordinēt daudznacionālās operācijas, tika izveidots 1992.gadā pēc Vācijas un Francijas iniciatīvas, un kopš tā laikā vienībai pievienojusies arī Spānija, Beļģija, Luksemburga un Polija. Gromadziņskis Eirokorpusa komandēšanu rotācijas kārtībā uz diviem gadiem pārņēma 2023.gadā.

Ministrija nav sniegusi sīkākas ziņas par Gromadziņska lietu, taču piebildusi, ka lēmums ticis pieņemts pēc tam, kad izlūkdienests ieguvis jaunu informāciju par ģenerāli.

Ministrija norādījusi, ka Gromadziņska vietā nekavējoties tiks nozīmēts cits virsnieks, lai nodrošinātu Eirokorpusa pavēlniecības nepārtrauktību.

Pirms Eirokorpusa komandiera amata ieņemšanas Gromadziņskis bija Polijas armijas ģenerālštāba priekšnieka padomnieks.

Pēdējo mēnešu laikā viņš bija arī Vīsbādenē, Vācijā, dislocētās starptautiskās Ukrainas atbalsta komandas loceklis. Viņš kopā ar ASV kolēģiem bija atbildīgs par ukraiņu karavīru apmācību.

This is the closest:

The ministry explained that the Polish general was dismissed due to "new information" received about him and is also based on an ongoing investigation under the Poland’s Classified Information Act.https://t.co/IwIVoU3Xqe

— Frank-Fella 🇳🇴🇺🇦🇮🇱 #NAFO (@LeFranck74) March 28, 2024