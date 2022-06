Labas lietas priekam un iedvesmai iesaka Signe Mengote Ieteikt







Tas ir ļoti svarīgi – laiku pa laikam kļūt mazam, lai augtu liels./Imants Ziedonis/

Izstāde

Atmiņu stāsti

Ukraiņu izcelsmes mākslinieces Janīnas Mironovas personālizstādes “Ģimenes pastkartes” darbi, kas tapuši īpaši izstādei Rīgā, veido stāstus par mākslinieces bērnību un jaunību. Katrs darbu cikls veltīts noteiktām atmiņām – par pirmo mīlestību, skolas gaitām, dārza darbiem, kopā pavadīto laiku ar ģimeni – mammu, tēti un māsām. Šīm atmiņām, ko māksliniece centusies dokumentēt savos mākslas darbos, lai tās neizbālē laika gaitā, īpaša nozīme ir šobrīd, kad joprojām daļa viņas ģimenes atrodas Ukrainā, kur noris karadarbība. Janīna pati patlaban strādā Polijā. Izstāde apskatāma Rīgas Porcelāna muzejā līdz 5. jūnijam. Nenokavē!

Grāmata

Ukrainas atbalstam

Izdevniecība “Liels un mazs” latviešu valodā izdevusi ukraiņu autoru Romanas Romanišinas un Andrija Lesiva bilžu grāmatu bērniem “Karš, kurš pārvērta Rondo”, kuru no ukraiņu valodas tulkojis Māris Salējs. Visi ieņēmumi no grāmatas pārdošanas tiks ziedoti Ukrainas atbalstam. Ukraiņu mākslinieki šo bilžu grāmatu radīja neilgi pēc tam, kad 2014. gadā Krievija okupēja Krimas pussalu un sākās karš Austrumukrainā. 2015. gadā tā saņēma Starptautiskā Boloņas bērnu grāmatu tirgus balvu kategorijā “Jaunie apvāršņi”, ko žūrija piešķir īpaši novatoriskai bērnu grāmatai.

Tepat Latvijā

Interesanta ekskursija

Ekskursija “Siļķu brāķis” ir izzinošs un reizē izklaidējošs piedzīvojums visai ģimenei. Tas ieved stundu garā, maģiskā stāstā par seno Liepāju, tās personībām, ambīcijām un dēkām, darbiem un atpūtu, romantiku un smeldzi. Vecajā ostmalā, Liepājas kanāla krastā ir atdzīvojies vairāk nekā simt gadus glabātais “Siļķu brāķa” stāsts. Vēsturiski “Siļķu brāķis” bijis zivju šķirošanas noliktava, kurā zivis vestas no visas Eiropas. Ekskursija profesionāla gida vadībā aizrauj ne vien ar stāstiem un krāšņu ekspozīciju, bet arī ar smaržām un garšām, ļaujot to izbaudīt arī vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem. Šī ekskursijas ideja saņēma “Liepājas Kultūras balvu 2020” kā viens no nozīmīgākajiem un spilgtākajiem kultūras notikumiem Liepājā, kuru divās tā darbības sezonās apmeklējuši vairāki tūkstoši ekskursantu. Detalizēta informācija pieejama “www.facebook.com/silkubrakis”.

Tirdziņš

Gaidīts notikums

4. jūnijā Brīvdabas muzejā notiks tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus. Kopš 1971. gada muzejs katru gadu rīko amatnieku gadatirgu, kas tradicionāli notiek jūnija pirmās nedēļas nogalē. 50 gadu pastāvēšanas laikā gadatirgus ir kļuvis par valsts nozīmes notikumu – par Rīgas un Latvijas amatniecības simbolu, par svētkiem dalībniekiem un ikvienam apmeklētājam. Gadatirgus Brīvdabas muzejā ir gan plaša izstāde, gan gada vērienīgākais un visvairāk apmeklētais sarīkojums. Šogad tajā piedalās arī “Latvijas Mediji” – meklējiet Lībiešu zemnieku-zvejnieku sētas laidarā!

Sports

Volejbola mīļotājiem

No 1. līdz 5. jūnijam Majoru pludmales smiltīs norisināsies viens no visvairāk gaidītajiem un spraigākajiem pludmales volejbola pasaules notikumiem, kurā startēs gan pasaules, gan Latvijas labākie volejbolistu dueti vīriešu un sieviešu kategorijās. Detalizētāka informācija atrodama mājaslapā “www.beachvolley.jurmala.lv”.

Koncerts

Pie vienas uguns

Viena no Latvijas atpazīstamākajām un labākajām grupām – “The Sound Poets” – 18. jūnijā savus klausītājus priecēs Siguldas pilsdrupu estrādē. Koncertu nosaukums “Pie vienas uguns” simbolizē “The Sound Poets” prieku par gaidāmo kopības sajūtu un emocionālo siltumu, tiekoties ar klausītājiem īpašajos brīvdabas koncertos. Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīzē”. Cenas no 20 līdz 25 eiro. Koncerta sākums pulksten 21.

Festivāls

Jauns mūzikas notikums vasarā

1. un 2. jūlijā baušķenieki un pilsētas viesi tiek ielūgti uz vērienīgu divu dienu festivālu “Knifs?” Bauskas pilskalna parka estrādē. “Piešķil vasarai knifu!” – ar tādu saukli sevi piesaka jauns festivāls, kura idejas autors ir mūziķis Igo. Šis festivāls ir radies kā slavenā Baltijas lielākā kantri mūzikas festivāla “Country Bauska” turpinājums ar cieņpilnu attieksmi pret tā komandas sasniegumiem, bet nu jau ejot soli uz priekšu un izvirzot jaunus izaicinājumus.

Izrāde

Tradīcijas nemainās

Vasaras saulgrieži bez “Skroderdienām Silmačos”? Nu nekādi! 15. un 16. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī atkal būs skatāma šī lieliskā izrāde. Kad tirdzniecībā parādās biļetes uz Nacionālā teātra “Skroderdienām Silmačos”, ir skaidrs, ka Līgo vakars nav aiz kalniem.

“Skroderdienu” skatīšanās latviešiem jau sen nav tikai teātra apmeklējums, bet gatavošanās Jāņiem, ielīgojot gada īsāko nakti. Biļetes pieejamas “www.bilesuparadize.lv”.