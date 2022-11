Divas futbola leģendas – Krištianu Ronaldu (no kreisās) un Lionels Mesi, kuriem gaidāmajā Pasaules kausa finālturnīrā būs pievērsta lielākā uzmanība. Foto: Gribaudi/IMAGO IMAGES/SCANPIX

Sporta karalim svētki – svētdien Katarā sākas Pasaules kausa izcīņa futbolā







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pasaules kauss futbolā viennozīmīgi ir prestižākais un populārākais sporta notikums pasaulē, kuru ar nepacietību allaž gaidījuši simtiem miljoni līdzjutēju. Futbols ir sporta karalis, līdz ar to tam nākamā mēneša laikā tiks veltīta arī atbilstoša uzmanība. Latvijā visām spēlēm varēs sekot līdzi LTV7 televīzijas kanāla tiešraidēs.

Jauni ieraksti vēsturē

Pasaules kausa finālturnīrs notiks 22. reizi, un šoreiz šis sporta forums būs īpašs. Pirmkārt, pirmo reizi tas notiks gada nogalē, nevis, kā ierasts, vasarā, kad Eiropas valstu čempionātos parasti ir starpsezona. Otrkārt, pirmo reizi mājinieces lomā ir arābu valsts. Treškārt, Katara pēc saviem izmēriem ir pārliecinoši mazākā, kas spējusi sarīkot tik grandiozu sporta pasākumu. Jāuzsver, ka vasarā turnīra rīkošana nebija iespējama, jo Katarā vasaras vidū nereti ir +50 grādu pēc Celsija liela tveice, tāpēc tas radītu veselības apdraudējumus gan futbolistiem, gan līdzjutējiem.

Spēles notiks astoņos stadionos. Galvenā būs “Luisal Iconic” arēna ar 80 000 skatītāju vietām. Tur 18. decembrī ieplānots fināls. Šis čempionāts būs īpašs arī ar to, ka uzņēmīgākie līdzjutēji vienas dienas laikā var pamanīties apmeklēt pat divas spēles, kas citos čempionātos noteikti nav bijis iespējams lielo attālumu dēļ.

Četri no stadioniem atrodas Kataras galvaspilsētas Dohas apkārtnē, pārējie nostāk, taču ar mašīnu visi sasniedzami nepilnu divu stundu braucienā. Katara, iegūstot rīkošanas tiesības, solīja, ka līdzjutējiem būs komfortabli apstākļi, stadionus aprīkojot ar gaisa kondicionēšanas ierīcēm. Tiesa, vasarā tur vienalga būtu pekle.

Septiņi no astoņiem stadioniem tika uzcelti no nulles. Izmaksas grandiozas – mediji aprēķinājuši, ka Katara turnīra rīkošanā investējusi 200 miljardus ASV dolāru. Pasaules kausu klātienē varētu apmeklēt aptuveni viens miljons ārzemju viesu, taču skaidrs, ka ar to tāpat būs krietni par maz, lai atpelnītu izdevumus. Līdzjutējiem arī jārēķinās, ka musulmaņu valstī nevarēs uzvesties kā citviet. Stadionos alkoholu nepārdos, bet būs speciālas fanu zonas, kur varēs iegādāties ko grādīgāku par vīnogu sulu.

Favorīti dienvidamerikāņi

Turnīrā piedalīsies 32 valstu izlases, kas priekšsacīkstēs ir sadalītas astoņās grupās. Katras grupas divas labākās valstsvienības iekļūs izslēgšanas spēlēs, sākot no astotdaļfināla noskaidrojot čempionus. Favorītu loma bukmeikeru vērtējumā tiek atvēlēta Brazīlijai, tālāk seko Argentīna, Francija, kas ir iepriekšējā Pasaules kausa uzvarētāja, Anglija, Spānija, Vācija, Nīderlande un Portugāle. Pirms četriem gadiem Vācija neizkļuva no grupas, Nīderlande nemaz netika uz finālturnīru. Kāpēc par favorītiem tiek uzskatītas abas Dienvidamerikas titulētākās komandas? Speciālisti spriež, ka viņi labāk spēs pielāgoties laika apstākļiem, kas eiropiešiem arī Kataras rudenī var izrādīties par smagiem. Šajā turnīrā, tāpat kā pirms četriem gadiem Krievijā, noteikti pietrūks Itālijas, pašreizējās Eiropas čempiones.

Ēras beigas

Pasaules kausā startē labākie futbolisti. Lielākā uzmanība noteikti tiks diviem no viņiem. Lionels Mesi un Krištianu Ronaldu ir šī gadsimta sākuma futbola ikonas. Argentīnietim ir 35 gadi, portugālim par diviem vairāk. Abiem, visticamāk, pēdējais Pasaules kauss karjerā. Ne viens, ne otrs virs galvas Pasaules kausa trofeju nav cēlis. Krištianu ir Eiropas čempions, Mesi un Argentīna pērn tika pie sava kontinenta čempionu titula. Futbola zvaigžņu šajā turnīrā būs daudz, bet kurš patiešām uzspīdēs? To nevar prognozēt, tikai atliek baudīt pasaules klases futbolu.

Uzziņa

PK grupas

A – Nīderlande, Senegāla, Katara, Ekvadora

B – Anglija, ASV, Velsa, Irāna

C – Argentīna, Polija, Meksika, Saūda Arābija

D – Francija, Dānija, Austrālija, Tunisija

E – Spānija, Vācija, Kostarika, Japāna

F – Horvātija, Beļģija, Kanāda, Maroka

G – Brazīlija, Šveice, Serbija, Kamerūna

H – Potugāle, Urugvaja, Dienvidkoreja, Gana