FOTO: Paula Čurkste/LETA

SPRK: Elektrības tarifi izvērtēti ar augstu rūpību, uz tiem attiecinot tikai pamatotās izmaksas Ieteikt







Ņemot vērā iedzīvotāju publiski izskanējušās bažas par jaunajiem elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifiem, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apliecina, ka tarifi izvērtēti ar augstu rūpību, uz tiem attiecinot tikai pamatotās izmaksas. Vērtēšanas gaitā izmaksas abiem operatoriem samazinātas kopumā par 176,1 milj. eiro no sākotnēji operatoru iesniegtajiem tarifu projektiem.

“Likums uzliek par pienākumu Regulatoram noteikt ekonomiski pamatotus tarifus, lai sniegtu lietotājiem drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu pakalpojumu. Tas nozīmē, ka ar tarifiem ir jāsedz pamatotās izmaksas, lai uzturētu elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu infrastruktūru valstī. Regulatoram nav tiesību veikt sociālo funkciju,” uzsver SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola, vienlaikus aicinot politikas veidotājus plānot un ieviest iespējamus atbalsta instrumentus, kas pasargātu un atbalstītu tos iedzīvotājus, kuriem elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izraisītais izmaksu pieauguma slogs ir pārlieku liels.

A. Ozola arī norāda, ka tarifu vērtēšanas gaitā, salīdzinot ar sākotnēji iesniegtajiem tarifu projektiem, no AS “Sadales tīkls” tarifu projekta izmaksām izslēgti 118 miljoni eiro jeb 25%, savukārt AS “Augstsprieguma tīkls” tarifu projekta izmaksas samazinātas par 58,1 milj. eiro jeb 38%. Minētie izmaksu samazinājumi ietver gan Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumu pakalpojuma likumā ietverto pasākumu efektu, gan abu operatoru iesniegtajos tarifu projektos plānoto izmaksu pārskatīšanu, gan pārslodzes ieņēmumu attiecināšanu uz pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu.

Jau ziņots, ka š.g. 1.jūlijā spēkā stājās SPRK apstiprinātie elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifus AS “Sadales tīkls” un AS “Augstsprieguma tīkls”. Vērtēšanas gaitā tarifos iekļautās izmaksas būtiski tika samazinātas, tomēr tās abiem operatoriem ir augstākas, nekā iepriekš spēkā esošajā tarifā ietvertās. Attiecīgi jaunie tarifi atstās ietekmi uz visiem lietotājiem – gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem.

Sākotnējo tarifu aprēķinu un pamatojumu AS “Sadales tīkls” iesniedza SPRK izvērtēšanai 2022. gada 3.novembrī, AS “Augstsprieguma tīkls” – 2022.gada 14.oktobrī. Publiskā uzklausīšanas sanāksme par AS “Sadales tīkls” tarifu projektu notika 2022.gada 8.decembrī, par AS “Augstsprieguma tīkls” tarifu projektu – 2022.gada 9.novembrī. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegto informāciju un pamatojumus, secināja, ka abu operatoru aprēķinātie tarifi ir pamatoti. AS “Sadales tīkls” tarifu periods noteikts uz 4,5 gadiem, nodrošinot ilgtermiņa tarifu stabilitāti lietotājiem un ierobežojot tarifu lēcienus, savukārt AS “Augstsprieguma tīkls” tarifu periods noteikts uz 2,5 gadiem. SPRK regulāri seko līdzi operatoru izmaksām, lai tarifi būtu ekonomiski pamatoti.

Galvenie ietekmējošie faktori operatoru tarifu palielinājumam bija ne vien elektroenerģijas cenas kāpums elektroenerģijas biržā, bet arī vispārējais cenu pieaugums valstī un elektroenerģijas patēriņa kritums Latvijā ģeopolitisko un sociālo apstākļu ietekmē.

Atbilstoši SPRK metodikai reizi gadā tarifu apjomu varēs koriģēt gadījumā, ja būs mainījušies tarifu izmaksas ietekmējošie ārējie faktori, piemēram, inflācija, samazinājusies elektroenerģijas cena u. tml.