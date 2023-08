Iedzīvotāji sāk saņemt jaunos elektrības rēķinus: “Saņemot rēķinu, gribas drusku paraudāt par +50%…”

Ilustratīvs attēls Foto: Marcus_Hofmann/SHUTTERSTOCK

Iepriekš jau mediji ziņoja, ka, sākot no augusta mēneša, elektrības rēķini vairāk vai mazāk, taču palielināsies visiem.

Tika vēstīts, ka no 1. jūlija ir spēkā jaunie elektroenerģijas sadales tarifi, kas elektrības ikmēneša maksājumu palielinās no 6 līdz vairāk nekā par 20 eiro. Ietekme uz mājsaimniecībām būs atšķirīga – atkarībā no pieslēguma tehniskajiem parametriem un patērētajām kilovatstundām (kWh).

Jaunās summas būs iekļautas augustā saņemtajos rēķinos, kad jāmaksā par jūlijā patērēto elektrību. Maksa par sadales un pārvades pakalpojumiem ir apmēram trešā daļa no visa rēķina. Vēl tajā ietilpst elektrības cena, kāda ir katra klienta paša izraudzītā tirgotāja produktam, un nemainīgais 21% pievienotās vērtības nodoklis visām pozīcijām.

Realitātē gan palielinājums, ko cilvēki šobrīd ierauga rēķinos, izskatās lielāks un sagādā virkni sašutuma un skumju…

Kāds “Twitter” lietotājs raksta: “Saņēmu svaigāko rēķinu par elektrību. Nezinu – smieties, raudāt? Labs valsts rekets. Ja privātmājā varētu atteikties no 3 fāzēm, būtu jau labi… bet…”

Kāds cits saka: “Elektrības rēķinam par 10 eiro vairāk. Tāds pats patēriņš.”

Elektrības rēķinam 10,- € vairāk.

“Šodien saņēmu elektrības un gāzes pārrēķinu… Jā, pavisam nav iepriecinoši cipari.”

o, šodien saņēmu elektrības un gāzes pārrēķinu … Jā, pavisam nav iepriecinoši cipari,. Tomēr liekas, ka kaut kas nav pareizi, ja pārvades un sadales

“Nu arī mani sasniedzis elektrības rēķins. Pie patērētiem 58 kW, jaudas uzturēšana 7.60 eiro bez PVN.”

“Nu, kā jums elektrības rēķins? Es šokā.”

“Nu ko, laipni lūgti jaunajā elektrības realitātē!”

“Sievasmātei atnāca jaunais rēķins. Dzīvo viena, elektrību patērē, cik televizoru skatās. Iepriekšējais maksājums un jaunais bildēs. Sanāk gandrīz x2!”

“Saņemot jauno elektrības rēķinu, gribas drusku paraudāt. +50% klāt ierastajam rēķinam. Nu nopietni? Par ko?”

Pasmaidīšanai: vēl kāds nav apmierināts ar elektrības cenām…

